Ремонт Московского шоссе планируют начать в этом году

Председатель регионального правительства Михаил Смирнов озвучил подробности предстоящего ремонта главной магистрали Самары. Речь идет об участке Московского шоссе от проспекта Кирова до выезда из города.

Провести ремонт дороги решили из-за образования колейности. Минтранс уже долго судится с подрядчиком реконструкции шоссе, чтобы тот привел проезжую часть в порядок, но пока не выиграл процесс. По делу назначили новую экспертизу.

"Довольно долго по этому вопросу все сводилось к одному — ждать. Ждать решения судов, ждать, когда подрядчик выполнит гарантийные обязательства, ждать, пока дорога разрушится все сильнее. А жители тем временем продолжали ездить по разбитой магистрали. Мы этот порочный круг разрываем, правило "ждать" отменяем. Ремонт Московского шоссе уже выставили на торги. Одновременно продолжаем судиться с прежним подрядчиком и взыскивать стоимость гарантийного ремонта", — объяснил глава правительства.

Трафик движения на Московском шоссе вырос почти вдвое с 2018 года Интенсивность движения на Московском шоссе в Самаре достигла высокого уровня. Актуальные данные сообщили Волга Ньюс в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

По его словам, при интенсивности движения свыше 80 тысяч автомобилей в сутки ремонт дороги необходимо проводить каждые 5 лет.

"Принципиально важно, что непосредственно устранение колейности в рамках нового контракта составляет лишь седьмую часть от общего объема и стоимости капитального ремонта. Речь идет о полноценном ремонте 9 км восьмиполосной магистрали с дублером. Работы запланированы на 2024–2025 годы, наиболее сложные для автомобилистов участки постараемся выполнить в текущем году", — отметил Михаил Смирнов.

Стоимость ремонта Московского шоссе весьма солидная — 1,2 млрд рублей. Подрядчика планируют выбрать в середине октября.