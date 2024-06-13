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Транспорт Транспорт и связь

Трафик движения на Московском шоссе вырос почти в 2 раза с 2018 года

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Интенсивность движения на Московском шоссе в Самаре достигла высокого уровня. Актуальные данные Волга Ньюс сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Фото: Александра Ламзина

"Суммарная интенсивность движения на Московском шоссе может достигать 120 тыс. автомобилей в сутки. Такие показатели, в частности, зафиксированы на пересечениях с улицами Авроры и Ново-Вокзальной", — рассказали в минтрансе.

Для сравнения, во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года по Московскому шоссе проходило не более 65 тыс. машин в сутки, в 2023 году — 83,5 тыс. авто. 

Судя по данным ведомства, участок Московского шоссе между улицами Мичурина до Луначарского пока является наименее загруженным. В сутки там проезжают 55-60 тыс. автомобилей. Вероятно, показатель начнет интенсивно расти по мере застройки территории ГПЗ-4 и заселения домов.

По участку Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС № 115 "Роснефть" (находится на выезде из города) проезжают 107 тыс. автомобилей в сутки. И именно этот трафик считают причиной образования колейности на дороге. Но минтрансу пока никак не удается добиться ее устранения от подрядчика, который реконструировал дорогу. Судебный процесс продолжается.

При этом минтранс в ближайшее время не планирует новых переделок Московского шоссе. Для решения проблемы пробок планируют построить новый поперечник до Ново-Садовой — улицу Авроры. На пересечении дороги с Московским шоссе сделают многоуровневую развязку.

Также ведомство акцентировало внимание на строительстве первого этапа магистрали Центральной — от Ракитовского шоссе до Обводной Самары. Завершить работы планируют к 1 декабря 2025 года.

Под вопросом пока находится проект строительства дублера на Московском шоссе от Ташкентской до Северного переулка. Врио губернатора Вячеслав Федорищев поручил заново оценить его эффективность.

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