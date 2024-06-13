Трафик движения на Московском шоссе вырос почти в 2 раза с 2018 года

Интенсивность движения на Московском шоссе в Самаре достигла высокого уровня. Актуальные данные Волга Ньюс сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
"Суммарная интенсивность движения на Московском шоссе может достигать 120 тыс. автомобилей в сутки. Такие показатели, в частности, зафиксированы на пересечениях с улицами Авроры и Ново-Вокзальной", — рассказали в минтрансе.
Для сравнения, во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года по Московскому шоссе проходило не более 65 тыс. машин в сутки, в 2023 году — 83,5 тыс. авто.
Судя по данным ведомства, участок Московского шоссе между улицами Мичурина до Луначарского пока является наименее загруженным. В сутки там проезжают 55-60 тыс. автомобилей. Вероятно, показатель начнет интенсивно расти по мере застройки территории ГПЗ-4 и заселения домов.
По участку Московского шоссе от проспекта Кирова до АЗС № 115 "Роснефть" (находится на выезде из города) проезжают 107 тыс. автомобилей в сутки. И именно этот трафик считают причиной образования колейности на дороге. Но минтрансу пока никак не удается добиться ее устранения от подрядчика, который реконструировал дорогу. Судебный процесс продолжается.
При этом минтранс в ближайшее время не планирует новых переделок Московского шоссе. Для решения проблемы пробок планируют построить новый поперечник до Ново-Садовой — улицу Авроры. На пересечении дороги с Московским шоссе сделают многоуровневую развязку.
Также ведомство акцентировало внимание на строительстве первого этапа магистрали Центральной — от Ракитовского шоссе до Обводной Самары. Завершить работы планируют к 1 декабря 2025 года.
Под вопросом пока находится проект строительства дублера на Московском шоссе от Ташкентской до Северного переулка. Врио губернатора Вячеслав Федорищев поручил заново оценить его эффективность.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.