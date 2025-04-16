"КП Проран" поймали на незаконной перевозке пассажиров по воде

Самарский районный суд вынес решение по административному делу в отношении ООО "КП Проран". Фирму поймали на повторном осуществлении предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии (ч.2 ст. 14.1.2).
"Старший государственный инспектор МТУ Ространснадзора по ПФО Пригаров пояснил, что он совместно со главным государственным инспектором Саратовского территориального отдела госморречнадзора МТУ Ространснадзора по ПФО Филипповым И.Б., государственным инспектором Саратовского территориального отдела госморречнадзора МТУ Ространснадзора по ПФО Борисовым И.Н. осуществлял постоянный рейд и видел как с судна СВП "Хивус-2" выходили пассажиры, которые направились к кассиру для оплаты проезда на водном транспорте. Капитан судна в ходе проверки документов лицензии и разрешительных документов не предоставил, пояснил, что перевозил пассажиров", — указано в материалах суда.
Также выяснилось, что СВП "Хивус-2" не указано в приложении к лицензии по перевозке пассажиров, выданной ООО "КП Проран".
"Юридическое лицо ООО "КП Проран" своими действиями нарушило требования пункта 8 статьи 3 и части 2 статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ, а также создало угрозу жизни и здоровью граждан, так как эксплуатировало маломерное судно СВП "Хивус-2" в отсутствие лицензирования судна. ООО "КП Проран" не предприняло все зависящие от него меры по соблюдению указанных требований закона, ненадлежащим образом исполнило возложенных законодательством обязанностей по исполнению требований в области лицензирования на внутреннем водном транспорте при эксплуатации СВП "Хивус-2", — сообщается в решении суда.
При этом "Проран" ловят на таком нарушении уже не первый раз.
"Назначить административное наказание в виде приостановления дополнительного вида деятельности, заключающегося во временном приостановлении деятельности внутреннего водного пассажирского транспорта на СВП "Хивус-2" на срок 30 суток", — указано в решении суда.
Согласно Seldon.Basis, в Самарской области зарегистрировано ООО "Проран", его владелец Михаил Суханкин, бывший владелец — Владимир Зябченко. Заявленный вид работы — деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания. Бывшей дочерней организацией значится ООО "Комплект". Михаил Суханкин также был директором ООО "Транс Логистик".
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.