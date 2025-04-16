"КП Проран" поймали на незаконной перевозке пассажиров по воде

Самарский районный суд вынес решение по административному делу в отношении ООО "КП Проран". Фирму поймали на повторном осуществлении предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии (ч.2 ст. 14.1.2).

"Старший государственный инспектор МТУ Ространснадзора по ПФО Пригаров пояснил, что он совместно со главным государственным инспектором Саратовского территориального отдела госморречнадзора МТУ Ространснадзора по ПФО Филипповым И.Б., государственным инспектором Саратовского территориального отдела госморречнадзора МТУ Ространснадзора по ПФО Борисовым И.Н. осуществлял постоянный рейд и видел как с судна СВП "Хивус-2" выходили пассажиры, которые направились к кассиру для оплаты проезда на водном транспорте. Капитан судна в ходе проверки документов лицензии и разрешительных документов не предоставил, пояснил, что перевозил пассажиров", — указано в материалах суда.

Также выяснилось, что СВП "Хивус-2" не указано в приложении к лицензии по перевозке пассажиров, выданной ООО "КП Проран".

"Юридическое лицо ООО "КП Проран" своими действиями нарушило требования пункта 8 статьи 3 и части 2 статьи 18 Федерального закона № 99-ФЗ, а также создало угрозу жизни и здоровью граждан, так как эксплуатировало маломерное судно СВП "Хивус-2" в отсутствие лицензирования судна. ООО "КП Проран" не предприняло все зависящие от него меры по соблюдению указанных требований закона, ненадлежащим образом исполнило возложенных законодательством обязанностей по исполнению требований в области лицензирования на внутреннем водном транспорте при эксплуатации СВП "Хивус-2", — сообщается в решении суда.

При этом "Проран" ловят на таком нарушении уже не первый раз.

"Назначить административное наказание в виде приостановления дополнительного вида деятельности, заключающегося во временном приостановлении деятельности внутреннего водного пассажирского транспорта на СВП "Хивус-2" на срок 30 суток", — указано в решении суда.

Согласно Seldon.Basis, в Самарской области зарегистрировано ООО "Проран", его владелец Михаил Суханкин, бывший владелец — Владимир Зябченко. Заявленный вид работы — деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания. Бывшей дочерней организацией значится ООО "Комплект". Михаил Суханкин также был директором ООО "Транс Логистик".

