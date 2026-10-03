В регионе за сутки сгорело четыре автомобиля

В прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 13 пожаров, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
В Самаре на пр. Карла Маркса горели три гаража на общей площади 30 кв.м. Там сгорел автомобиль "Ока".
В с. Обшаровка горел частный дом на площади 18 кв.м, а также надворные постройки на площади 85 кв.м и автомобиль Lada Granta.
В с. п. Кандабулак Сергиевского района горел гараж на площади 40 кв. м. В нем сгорели ВАЗ-2107 и и микроавтобус Ford.
В Чапаевске произошло два крупных пожара: на ул. Крестьянской горел частный дом на площади 100 кв. м, а на ул. Ватутина горело неэксплуатируемое строение на площади 150 кв. м.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !