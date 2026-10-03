В регионе за сутки сгорело четыре автомобиля

В прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 13 пожаров, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

В Самаре на пр. Карла Маркса горели три гаража на общей площади 30 кв.м. Там сгорел автомобиль "Ока".

В с. Обшаровка горел частный дом на площади 18 кв.м, а также надворные постройки на площади 85 кв.м и автомобиль Lada Granta.

В с. п. Кандабулак Сергиевского района горел гараж на площади 40 кв. м. В нем сгорели ВАЗ-2107 и и микроавтобус Ford.

В Чапаевске произошло два крупных пожара: на ул. Крестьянской горел частный дом на площади 100 кв. м, а на ул. Ватутина горело неэксплуатируемое строение на площади 150 кв. м.