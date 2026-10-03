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В регионе за сутки сгорело четыре автомобиля В Новокуйбышевске крупный пожар в жилом доме тушили 82 человека В Самаре во время тушения пожара эвакуировали пять человек В Камышлинском районе при пожаре погиб человек В Октябрьске горела частная баня

Пожары Происшествия

В регионе за сутки сгорело четыре автомобиля

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 13 пожаров, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

В Самаре на пр. Карла Маркса горели три гаража на общей площади 30 кв.м. Там сгорел автомобиль "Ока".

В с. Обшаровка горел частный дом на площади 18 кв.м, а также надворные постройки на площади 85 кв.м и автомобиль Lada Granta.

В с. п. Кандабулак Сергиевского района горел гараж на площади 40 кв. м. В нем сгорели ВАЗ-2107 и и микроавтобус Ford.

В Чапаевске произошло два крупных пожара: на ул. Крестьянской горел частный дом на площади 100 кв. м, а на ул. Ватутина горело неэксплуатируемое строение на площади 150 кв. м.

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Последние комментарии

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

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