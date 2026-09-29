В Самаре во время тушения пожара эвакуировали 5 человек

В понедельник, 28 сентября, на ул. Белорусской в Куйбышевском районе Самары загорелись домашние вещи в квартире жилого дома.
"При тушении пожара были эвакуированы 5 человек, в том числе 3 детей", — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.
Кроме того, крупный пожар произошел 28 числа в Центральном районе Тольятти на бульваре 50 лет Октября: в одной из трехкомнатных квартир горели домашние вещи и мебель на площади 25 кв. м. При тушении пожара были спасены 10 человек, в том числе 7 детей.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !