В Самаре во время тушения пожара эвакуировали 5 человек

В понедельник, 28 сентября, на ул. Белорусской в Куйбышевском районе Самары загорелись домашние вещи в квартире жилого дома.

"При тушении пожара были эвакуированы 5 человек, в том числе 3 детей", — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

Кроме того, крупный пожар произошел 28 числа в Центральном районе Тольятти на бульваре 50 лет Октября: в одной из трехкомнатных квартир горели домашние вещи и мебель на площади 25 кв. м. При тушении пожара были спасены 10 человек, в том числе 7 детей.