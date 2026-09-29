В Сызрани пустой пассажирский автобус врезался в столб

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Во вторник, 29 сентября, в 5:50 водитель за рулем автобуса ПАЗ, двигаясь по ул. Невской в Сызрани, в районе дома № 31 не справился с управлением и врезался в световую опору. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области