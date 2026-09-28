В Тольятти Hyundai налетел на бордюр и въехал в металлический столб, пострадали два человека

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В воскресенье, 27 сентября, в 2:32 в Автозаводском районе Тольятти в ДТП пострадали водитель и пассажир Hyundai Santa Fe, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области