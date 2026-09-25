В Центральном районе Тольятти столкнулись "Гранта" и Toyota, один из водителей погиб

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В четверг, 24 сентября, в 10:05 в Центральном районе Тольятти 69-летний водитель Lada Granta, выезжая с прилегающей территории, в районе дома № 19А по ул. Новозаводской, столкнулся с Toyota Camry под управлением 44-летнего мужчины.

Фото: ГУ МВД по Самарской области