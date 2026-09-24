В Сергиевском районе Renault Duster съехал в кювет, водитель в больнице

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Вечером в среду, 23 сентября, на трассе Урал — Сергиевск — Челно‑Вершины автомобиль RENAULT Duster съехал с дороги, водитель получил травмы, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"