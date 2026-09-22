В Сызрани Kia после столкновения с автобусом наехала на опору ЛЭП, пострадал малолетний ребенок

Во вторник, 22 сентября, в 8:21 в Сызрани на ул. Монастырской произошло столкновение автобуса и легковушки.

По данным регионального ГУ МВД, 55-летний водитель маршрутного автобуса Peugeot (без пассажиров) не выбрал безопасный боковой интервал и столкнулся с автомобилем Kia Cerato под управлением 28-летнего водителя, двигавшимся в попутном направлении.

После удара Kia продолжила движение по инерции и врезалась в опору ЛЭП.

Травмы получил пассажир легковушки — 5-летний ребенок.

Обстоятельства ДТП продолжают устанавливать.