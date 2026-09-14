В Самаре Toyota врезалась в дорожный знак, пострадали два человека

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В воскресенье, 13 сентября, в 4:00 утра в Кировском районе Самары Toyota Camry врезалась в дорожный знак, пострадали два человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области