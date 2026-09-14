В Самаре Toyota врезалась в дорожный знак, пострадали два человека

В воскресенье, 13 сентября, в 4:00 утра в Кировском районе Самары Toyota Camry врезалась в дорожный знак, пострадали два человека, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 28-летний водитель Toyota Camry двигался по дублеру Московского шоссе со стороны проспекта Кирова в направлении улицы Зои Космодемьянской. В пути, возле дома №199 по Московскому шоссе, она наехал на разделительную полосу и дорожный знак. Водителю и его пассажиру – 17-летнему юноше назначено стационарное лечение.
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Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?