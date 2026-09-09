В Самаре при столкновении Hyundai Elantra с трамваем пострадала женщина

В среду, 9 сентября, в 8:10 в Октябрьском районе Самары Hyundai Elantra столкнулся с трамваем, есть пострадавшая, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 50-летний мужчина за рулем Hyundai Elantra двигался по 4-му проезду. При повороте на Московское шоссе он не уступил дорогу и столкнулся с трамваем под управлением 40-летней женщины. С места ДТП в лечебное учреждение попала 49-летняя пассажир автомобиля.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.