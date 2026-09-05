В Сызранском районе на трассе М-5 фура насмерть сбила неизвестного мужчину

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В пятницу, 4 сентября, в Сызранском районе грузовик MAN в составе с полуприцепом сбил пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области