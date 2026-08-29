Под Самарой погиб водитель "Приоры", врезавшийся в столб

В субботу, 29 августа, в 7:30 на дороге "Самара-Бугуруслан-Петра Дубрава" произошло смертельное ДТП, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 23-летний водитель Lada Priora двигался со стороны пгт. Петра Дубрава в направлении пгт. Стройкерамика. В пути он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в световую опору. Мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.