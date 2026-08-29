В Ставропольском районе под колесами авто погиб пешеход

В пятницу, 28 авугста, в 00:20 на дороге "Тольятти-Узюково-Димитровград" насмерть был сбит 42-летний пешеход, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 39-летний водитель Opel Antara двигался со стороны с. Кирилловка в направлении Тольятти. В пути, на неосвещенном участке дороги, он наехал на мужчину, который находился на проезжей части. Пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.