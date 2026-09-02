Двое пострадавших госпитализированы в результате лобового столкновения в Исаклинском районе

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В среду, 2 сентября, в селе Большое Микушкино столкнулись лоб в лоб автомобили Lada Vesta и Lada Niva, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"