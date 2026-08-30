В Самаре госпитализировали женщину на "Калине", в которую врезался грузовик

В субботу, 29 августа, в 8:10 в Кировском районе Самары произошло ДТП с тремя автомобилями, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 47-летняя водитель Volkswagen Tiguan двигалась по ул. Стара-Загора со стороны пр. Кирова с поворотом налево на ул. Георгия Димитрова в направлении Московского шоссе. В пути, возле дома № 241, она столкнулась с грузовиком ГАЗ 27112С под управлением 21-летнего мужчины, который двигался по "встречке" по ул. Стара-Загора со стороны ул. Ташкентской в направлении пр. Кирова.

От удара грузовик отбросило на LADA Kalina, под управлением 20-летней женщины, которая стояла в плотном потоке, планируя поворачивать налево. Водителю "Калины" назначено стационарное лечение.