В Самаре госпитализировали женщину на "Калине", в которую врезался грузовик

В субботу, 29 августа, в 8:10 в Кировском районе Самары произошло ДТП с тремя автомобилями, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 47-летняя водитель Volkswagen Tiguan двигалась по ул. Стара-Загора со стороны пр. Кирова с поворотом налево на ул. Георгия Димитрова в направлении Московского шоссе. В пути, возле дома № 241, она столкнулась с грузовиком ГАЗ 27112С под управлением 21-летнего мужчины, который двигался по "встречке" по ул. Стара-Загора со стороны ул. Ташкентской в направлении пр. Кирова.
От удара грузовик отбросило на LADA Kalina, под управлением 20-летней женщины, которая стояла в плотном потоке, планируя поворачивать налево. Водителю "Калины" назначено стационарное лечение.
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Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?