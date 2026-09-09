В Тольятти госпитализировали водителя и пассажира мопеда после столкновения с Lada Vesta

Во вторник, 8 сентября, в 8:05 в Автозаводском районе Тольятти, столкнулись Lada Vesta и мопед, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в ГАИ, 22-летний водитель Lada Vesta, в районе дома № 12 по ул. Ворошилова, не убедился в безопасности совершения маневра и столкнулся с мопедом под управлением 24-летнего молодого человека, который двигался попутно. С места ДТП госпитализированы водитель двухколесного транспортного средства и его пассажир — 22-летняя девушка.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?