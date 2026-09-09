В Тольятти госпитализировали водителя и пассажира мопеда после столкновения с Lada Vesta

Во вторник, 8 сентября, в 8:05 в Автозаводском районе Тольятти, столкнулись Lada Vesta и мопед, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 22-летний водитель Lada Vesta, в районе дома № 12 по ул. Ворошилова, не убедился в безопасности совершения маневра и столкнулся с мопедом под управлением 24-летнего молодого человека, который двигался попутно. С места ДТП госпитализированы водитель двухколесного транспортного средства и его пассажир — 22-летняя девушка.