В Волжском районе столкнулись "Волга" и Chevrolet: водитель госпитализирован

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В воскресенье утром, 6 сентября, на 25‑м км трассы Самара — Бугуруслан произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей Chevrolet Lanos и "Волга", сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"