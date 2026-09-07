Скорый поезд Самара — Кисловодск меняет нумерацию и становится круглогодичным

В первый рейс под новым номером № 111/112 поезд сообщением Самара — Кисловодск отправится из Самары 28 октября, из Кисловодска — 29 октября 2026 года.

Поезд будет курсировать круглогодично с периодичностью раз в четыре дня, что обеспечит жителям Самарской области и других регионов удобное транспортное сообщение с одним из самых популярных курортов Северного Кавказа в течение всего года.

Для удобства пассажиров в состав поезда включены купейные, плацкартные вагоны, вагон СВ и вагон-ресторан. В поезде также предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, есть специализированное багажное купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.

Маршрут пролегает через такие города как Сызрань, Пенза, Ростов-на-Дону, Армавир, Минеральные Воды, Пятигорск и Ессентуки, что делает поезд удобным не только для жителей Самарской области, но и для пассажиров из других регионов.

Получить больше информации и оформить билеты можно на официальном сайте ОАО "РЖД", с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах.