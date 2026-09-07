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Общество

Скорый поезд Самара — Кисловодск меняет нумерацию и становится круглогодичным

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первый рейс под новым номером № 111/112 поезд сообщением Самара — Кисловодск отправится из Самары 28 октября, из Кисловодска — 29 октября 2026 года.

Поезд будет курсировать круглогодично с периодичностью раз в четыре дня, что обеспечит жителям Самарской области и других регионов удобное транспортное сообщение с одним из самых популярных курортов Северного Кавказа в течение всего года.

Для удобства пассажиров в состав поезда включены купейные, плацкартные вагоны, вагон СВ и вагон-ресторан. В поезде также предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров и их сопровождающих, есть специализированное багажное купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.

Маршрут пролегает через такие города как Сызрань, Пенза, Ростов-на-Дону, Армавир, Минеральные Воды, Пятигорск и Ессентуки, что делает поезд удобным не только для жителей Самарской области, но и для пассажиров из других регионов.

Получить больше информации и оформить билеты можно на официальном сайте ОАО "РЖД", с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.

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