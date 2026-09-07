16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Скорый поезд Самара — Кисловодск меняет нумерацию и становится круглогодичным В Самарской области подвели итоги работы реготделения Российского общества "Знание": регион - в числе лидеров страны по качеству просветительской деятельности "Они ждут до последнего": депутат Александр Живайкин призвал жителей не обрекать животных на смерть на дачах Министр энергетики и ЖКХ оценил качество объектов коммунальной инфраструктуры в Кинельском районе и Кинеле В Кинельском районе прошли военно-спортивные соревнования "Путь Гвардейца" с участием ветеранов СВО

Общество

В Кинельском районе прошли военно-спортивные соревнования "Путь Гвардейца" с участием ветеранов СВО

ПРЕОБРАЖЕНКА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 5 сентября, на базе историко-патриотического музея "Гвардейцы" в селе Преображенка Кинельского района при поддержке самарского филиала фонда "Защитники Отечества" состоялись масштабные военно-спортивные соревнования "Путь Гвардейца". В мероприятии приняли участие разные категории участников: ветераны СВО, ветераны боевых действий, члены их семей, наставники военно-патриотических клубов, обучающиеся с родителями.

Фото: предоставлено фондом "Защитники Отечества"

На открытой местности для гостей и участников был развернут настоящий полевой городок: работала полевая кухня, ярмарка и интерактивные площадки с мастер-классами, где каждый мог освоить новые навыки. Кульминацией дня стала гонка с препятствиями, которая включала испытания на выносливость, скорость и командную сплоченность. Участники показали настоящий характер и мужскую дружбу.

Почетным гостем соревнований стал ветеран специальной военной операции, выпускник первого потока региональной программы "Школа героев", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, советник министра культуры Самарской области Сергей Алексеев: "На мой взгляд, это очень важное состязание, потому что сейчас, как никогда, наша страна нуждается в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Такие мероприятия формируют характер и любовь к Родине с юных лет".

Среди наставников команды — ветеран СВО, педагог самарской школы № 26 Дмитрий Курташкин, руководитель военно-патриотического клуба "Ермак". Он отметил:

"Мы приехали как участники. Наши ребята встали на этап, вышли на дистанцию, пробежали, не сдались. Клуб готовился. Это областной уровень, и здесь все — и патриоты с опытом, и те, кто только делает первые шаги. Каждый получил бесценный опыт".

По итогам соревнований победители удостоены заслуженных наград, а все финалисты увезли домой яркие впечатления.

Команда самарского филиала фонда "Защитники Отечества" выразила благодарность организаторам за возможность стать частью такого значимого события и вновь подтвердила свою приверженность патриотическому воспитанию молодежи.

Гид потребителя

Последние комментарии

Kevin Yi 06 августа 2026 14:58 Весеннее пробуждение сада: советы агронома, как подготовить участок к новому сезону

Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.

Юлия 02 июля 2026 06:08 Стало известно, почему в Самаре так много сухих деревьев

Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"

Анатолий Илларионов 14 мая 2026 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Фото на сайте

Тестировали VR-очки и изучали дроны: показываем, как прошел день открытых дверей в самарском «Кванториуме»

Тестировали VR-очки и изучали дроны: показываем, как прошел день открытых дверей в самарском «Кванториуме»

Как оснащен самарский ИТ-куб? Публикуем фото

Как оснащен самарский ИТ-куб? Публикуем фото

"Начинали с двух коз": лучший сыровар региона рассказала о своем профессиональном пути

"Начинали с двух коз": лучший сыровар региона рассказала о своем профессиональном пути

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4