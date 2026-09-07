В Кинельском районе прошли военно-спортивные соревнования "Путь Гвардейца" с участием ветеранов СВО

В субботу, 5 сентября, на базе историко-патриотического музея "Гвардейцы" в селе Преображенка Кинельского района при поддержке самарского филиала фонда "Защитники Отечества" состоялись масштабные военно-спортивные соревнования "Путь Гвардейца". В мероприятии приняли участие разные категории участников: ветераны СВО, ветераны боевых действий, члены их семей, наставники военно-патриотических клубов, обучающиеся с родителями.
На открытой местности для гостей и участников был развернут настоящий полевой городок: работала полевая кухня, ярмарка и интерактивные площадки с мастер-классами, где каждый мог освоить новые навыки. Кульминацией дня стала гонка с препятствиями, которая включала испытания на выносливость, скорость и командную сплоченность. Участники показали настоящий характер и мужскую дружбу.
Почетным гостем соревнований стал ветеран специальной военной операции, выпускник первого потока региональной программы "Школа героев", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, советник министра культуры Самарской области Сергей Алексеев: "На мой взгляд, это очень важное состязание, потому что сейчас, как никогда, наша страна нуждается в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Такие мероприятия формируют характер и любовь к Родине с юных лет".
Среди наставников команды — ветеран СВО, педагог самарской школы № 26 Дмитрий Курташкин, руководитель военно-патриотического клуба "Ермак". Он отметил:
"Мы приехали как участники. Наши ребята встали на этап, вышли на дистанцию, пробежали, не сдались. Клуб готовился. Это областной уровень, и здесь все — и патриоты с опытом, и те, кто только делает первые шаги. Каждый получил бесценный опыт".
По итогам соревнований победители удостоены заслуженных наград, а все финалисты увезли домой яркие впечатления.
Команда самарского филиала фонда "Защитники Отечества" выразила благодарность организаторам за возможность стать частью такого значимого события и вновь подтвердила свою приверженность патриотическому воспитанию молодежи.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???