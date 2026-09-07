В Кинельском районе прошли военно-спортивные соревнования "Путь Гвардейца" с участием ветеранов СВО

В субботу, 5 сентября, на базе историко-патриотического музея "Гвардейцы" в селе Преображенка Кинельского района при поддержке самарского филиала фонда "Защитники Отечества" состоялись масштабные военно-спортивные соревнования "Путь Гвардейца". В мероприятии приняли участие разные категории участников: ветераны СВО, ветераны боевых действий, члены их семей, наставники военно-патриотических клубов, обучающиеся с родителями.

На открытой местности для гостей и участников был развернут настоящий полевой городок: работала полевая кухня, ярмарка и интерактивные площадки с мастер-классами, где каждый мог освоить новые навыки. Кульминацией дня стала гонка с препятствиями, которая включала испытания на выносливость, скорость и командную сплоченность. Участники показали настоящий характер и мужскую дружбу.

Почетным гостем соревнований стал ветеран специальной военной операции, выпускник первого потока региональной программы "Школа героев", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, советник министра культуры Самарской области Сергей Алексеев: "На мой взгляд, это очень важное состязание, потому что сейчас, как никогда, наша страна нуждается в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Такие мероприятия формируют характер и любовь к Родине с юных лет".

Среди наставников команды — ветеран СВО, педагог самарской школы № 26 Дмитрий Курташкин, руководитель военно-патриотического клуба "Ермак". Он отметил:

"Мы приехали как участники. Наши ребята встали на этап, вышли на дистанцию, пробежали, не сдались. Клуб готовился. Это областной уровень, и здесь все — и патриоты с опытом, и те, кто только делает первые шаги. Каждый получил бесценный опыт".

По итогам соревнований победители удостоены заслуженных наград, а все финалисты увезли домой яркие впечатления.

Команда самарского филиала фонда "Защитники Отечества" выразила благодарность организаторам за возможность стать частью такого значимого события и вновь подтвердила свою приверженность патриотическому воспитанию молодежи.