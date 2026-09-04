Ильдар Резяпов: "Эти три уникальные операции обязательно войдут в учебники истории СВО"

Благодаря общероссийскому движению "Ветераны России" и партии "Справедливая Россия" фотодокументальная выставка "Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания" продолжает путешествие по стране. Выставку посмотрели уже жители десяти городов России. 3 сентября по инициативе депутата Законодательного собрания от "Справедливой России" Александра Колыбельникова она открылась в Оренбурге.
В этот день в здании Агропрома собрались студенты, кадеты, волонтеры и все неравнодушные горожане. В числе почетных гостей вице-губернатор - заместитель председателя правительства - руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин, генеральный директор ООО "Газпром добыча Оренбург" Олег Николаев, начальник отдела по военно-патриотическому воспитанию и работе с ветеранами Оренбургского военного комиссариата Сергей Ковалев.
Открыл выставку заместитель командира добровольческой бригады "Ветераны", непосредственный участник всех операций "Поток", руководитель ООД "Ветераны России" Ильдар Резяпов: "Считаю, сегодня открывать такие выставки необходимо. Молодежь должна знать свою историю, любить Родину. Большое спасибо всем организаторам, в частности, лидеру регионального отделения партии "Справедливая Россия" Оксане Набатчиковой, которая поддержала проведение данной выставки, помогла найти площадку, организовать все. Партия "Справедливая Россия" проделала очень большую работу. Также нужно подчеркнуть вклад в организацию мероприятия заместителя губернатора Курской области по информационной политике Виктории Лукашовой. Она помогла нам собрать фотографии ребят, которые изображены здесь. Вы сами прекрасно понимаете: организовывать выставки - это большая работа. А нам нужно воевать, выполнять боевые задачи".
Ильдар Резяпов отметил, что в зале представлены снимки командного состава и прямых участников операций "Поток". Напомним, это самые нестандартные операции за все время СВО из всех, что реализовали бойцы нашей армии. По подземным коммуникациям они зашли в тыл к противнику и освободили Авдеевку и Дзержинск Донецкой Народной Республики, город Суджу Курской области. Ильдар - сам участник всех трех операций. Поэтому, как все было, рассказал гостям выставки от первого лица.
"Все эти три уникальные операции действительно войдут в учебники истории. Хочу подчеркнуть, что это заслуга Александра Николаевича Тютерева, Героя России с позывным "Морпех". Все операции (пройти под землей, в трубах, все рассчитать до тонкостей, до мелочей и в первую очередь сохранить личный состав) - это его идеи. Он продумал, как идти не в лоб противнику, а сделать все так, чтобы он был обескуражен", - рассказал участник операций.
Ильдар Венерович вспомнил, как все начиналось. В 2023 году бригада была переброшена на Донецкое направление, и ей в первый раз предстояло штурмовать Авдеевку. Противник был настолько хорошо подготовлен, что взять его в лобовую атаку оказалось невозможно.
"Командир поставил нам задачу - найти на старых картах трубы водоотведения. И мы нашли. Они были затоплены, заилены, - вспоминает боец. - И наши разведчики - с техническим оборудованием, аквалангами - проплывали по этим трубам, чтобы понять, где есть заторы. Задачей было провести там свет, обеспечить доступ воздуха. Эту операцию мы готовили в течение нескольких месяцев в условиях холода, грязи, сырости. И когда мы вышли, противник был просто ошеломлен. О значимости этой операции говорил даже наш Верховный Главнокомандующий - президент РФ Владимир Владимирович Путин".
Не менее героической оказалась и операция "Поток-2", когда наши бойцы работали в Дзержинске.
"Укрепительный рубеж в этом направлении укронацисты удерживали более десяти лет. Дзержинск - это стратегически значимый пункт. Основной нашей задачей было перекрыть врагу логистику. Мы также обнаружили водоотводные трубы. Но противник понимал, что возможно повторение тех событий, которые произошли в Авдеевке, поэтому трубы подрывали. Командир поставил задачей копать в тех местах, где трубы были пробиты, чтобы противник не видел нашего движения. Успех был достигнут. Мы взяли Авдеевку. Это беспрецедентный, колоссальный опыт", - отмечает Ильдар Резяпов.
Одной из самых дерзких операций за все время Специальной военной операции считается освобождение Суджи. В ней участвовали бригада "Ветераны", 30-й гвардейский мотострелковый полк, спецназ "Ахмат", бригада "Восток", 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. На этот раз бойцы двигались на врага уже не по водопроводной, а по газовой трубе. А это значительно усложнило их работу.
"Мы подготавливали трубы. Нам нужно было становиться альпинистами, работниками МЧС. Через каждые 500 метров вырывали карманы, чтобы была связь. Со 2 марта начали заходить в трубу и шли по пять-шесть суток. Выходили по секторам, чтобы рассредоточиться. Противник заметил движение наших сил только в конце, когда мы уже вышли на поверхность. Они потеряли большое количество людей, шведской, румынской, американской техники. Это уникальная операция, которую никто раньше в мире не проводил", - отметил Ильдар Венерович.
В Оренбурге выставка продолжит работу до 5 сентября по адресу ул. 9 Января, 64 - фойе административного здания правительства №2 (Агропром). Вход свободный. Также запланирована серия экскурсий по выставке, которые проведут очевидцы событий - участники легендарного добровольческого батальона "Ветераны". Для посещения необходима регистрация. А уже 6 и 7 сентября выставка отправится дальше, в Бузулук и Соль-Илецк, потом в Ульяновск.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???