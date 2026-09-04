Ильдар Резяпов: "Эти три уникальные операции обязательно войдут в учебники истории СВО"

Благодаря общероссийскому движению "Ветераны России" и партии "Справедливая Россия" фотодокументальная выставка "Герои операции "Поток": Фотографии. Артефакты. Воспоминания" продолжает путешествие по стране. Выставку посмотрели уже жители десяти городов России. 3 сентября по инициативе депутата Законодательного собрания от "Справедливой России" Александра Колыбельникова она открылась в Оренбурге.

В этот день в здании Агропрома собрались студенты, кадеты, волонтеры и все неравнодушные горожане. В числе почетных гостей вице-губернатор - заместитель председателя правительства - руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин, генеральный директор ООО "Газпром добыча Оренбург" Олег Николаев, начальник отдела по военно-патриотическому воспитанию и работе с ветеранами Оренбургского военного комиссариата Сергей Ковалев.

Открыл выставку заместитель командира добровольческой бригады "Ветераны", непосредственный участник всех операций "Поток", руководитель ООД "Ветераны России" Ильдар Резяпов: "Считаю, сегодня открывать такие выставки необходимо. Молодежь должна знать свою историю, любить Родину. Большое спасибо всем организаторам, в частности, лидеру регионального отделения партии "Справедливая Россия" Оксане Набатчиковой, которая поддержала проведение данной выставки, помогла найти площадку, организовать все. Партия "Справедливая Россия" проделала очень большую работу. Также нужно подчеркнуть вклад в организацию мероприятия заместителя губернатора Курской области по информационной политике Виктории Лукашовой. Она помогла нам собрать фотографии ребят, которые изображены здесь. Вы сами прекрасно понимаете: организовывать выставки - это большая работа. А нам нужно воевать, выполнять боевые задачи".

фото: Ольга Батракова

Ильдар Резяпов отметил, что в зале представлены снимки командного состава и прямых участников операций "Поток". Напомним, это самые нестандартные операции за все время СВО из всех, что реализовали бойцы нашей армии. По подземным коммуникациям они зашли в тыл к противнику и освободили Авдеевку и Дзержинск Донецкой Народной Республики, город Суджу Курской области. Ильдар - сам участник всех трех операций. Поэтому, как все было, рассказал гостям выставки от первого лица.

"Все эти три уникальные операции действительно войдут в учебники истории. Хочу подчеркнуть, что это заслуга Александра Николаевича Тютерева, Героя России с позывным "Морпех". Все операции (пройти под землей, в трубах, все рассчитать до тонкостей, до мелочей и в первую очередь сохранить личный состав) - это его идеи. Он продумал, как идти не в лоб противнику, а сделать все так, чтобы он был обескуражен", - рассказал участник операций.

Ильдар Венерович вспомнил, как все начиналось. В 2023 году бригада была переброшена на Донецкое направление, и ей в первый раз предстояло штурмовать Авдеевку. Противник был настолько хорошо подготовлен, что взять его в лобовую атаку оказалось невозможно.

фото: Ольга Батракова

"Командир поставил нам задачу - найти на старых картах трубы водоотведения. И мы нашли. Они были затоплены, заилены, - вспоминает боец. - И наши разведчики - с техническим оборудованием, аквалангами - проплывали по этим трубам, чтобы понять, где есть заторы. Задачей было провести там свет, обеспечить доступ воздуха. Эту операцию мы готовили в течение нескольких месяцев в условиях холода, грязи, сырости. И когда мы вышли, противник был просто ошеломлен. О значимости этой операции говорил даже наш Верховный Главнокомандующий - президент РФ Владимир Владимирович Путин".

Не менее героической оказалась и операция "Поток-2", когда наши бойцы работали в Дзержинске.

"Укрепительный рубеж в этом направлении укронацисты удерживали более десяти лет. Дзержинск - это стратегически значимый пункт. Основной нашей задачей было перекрыть врагу логистику. Мы также обнаружили водоотводные трубы. Но противник понимал, что возможно повторение тех событий, которые произошли в Авдеевке, поэтому трубы подрывали. Командир поставил задачей копать в тех местах, где трубы были пробиты, чтобы противник не видел нашего движения. Успех был достигнут. Мы взяли Авдеевку. Это беспрецедентный, колоссальный опыт", - отмечает Ильдар Резяпов.

Одной из самых дерзких операций за все время Специальной военной операции считается освобождение Суджи. В ней участвовали бригада "Ветераны", 30-й гвардейский мотострелковый полк, спецназ "Ахмат", бригада "Восток", 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. На этот раз бойцы двигались на врага уже не по водопроводной, а по газовой трубе. А это значительно усложнило их работу.

фото: Ольга Батракова

"Мы подготавливали трубы. Нам нужно было становиться альпинистами, работниками МЧС. Через каждые 500 метров вырывали карманы, чтобы была связь. Со 2 марта начали заходить в трубу и шли по пять-шесть суток. Выходили по секторам, чтобы рассредоточиться. Противник заметил движение наших сил только в конце, когда мы уже вышли на поверхность. Они потеряли большое количество людей, шведской, румынской, американской техники. Это уникальная операция, которую никто раньше в мире не проводил", - отметил Ильдар Венерович.

В Оренбурге выставка продолжит работу до 5 сентября по адресу ул. 9 Января, 64 - фойе административного здания правительства №2 (Агропром). Вход свободный. Также запланирована серия экскурсий по выставке, которые проведут очевидцы событий - участники легендарного добровольческого батальона "Ветераны". Для посещения необходима регистрация. А уже 6 и 7 сентября выставка отправится дальше, в Бузулук и Соль-Илецк, потом в Ульяновск.