ИТ-холдинг Т1 и МГТУ им. Н. Э. Баумана анонсировали программу подготовки инженеров нового поколения

ИТ-холдинг Т1 реализует масштабный проект по подготовке ИТ-специалистов с фокусом на практику. Вместе с вузами-партнерами компания запустила 27 программ высшего образования и развивает научно-исследовательские проекты. Новая программа бакалавриата "Интеллектуальные системы обработки информации и управления" от ИТ-холдинга Т1 и МГТУ им. Н. Э. Баумана стартует с сентября. Обучение направлено на подготовку инженеров, способных проектировать ИТ-системы на базе ИИ и МL1, — от компьютерного зрения до адаптивных алгоритмов реального времени.

Запуск программы — это ответ растущему спросу на ИИ-специалистов в стране: в 2025 г. потребность российской экономики в кадрах в сфере искусственного интеллекта увеличилась примерно на 18% по сравнению с 2024 г. Подготовка ИИ-инженеров признана государственным приоритетом. Проект МГТУ и ИТ-холдинга Т1 — часть федерального трека по развитию кадрового потенциала "ТОП-ИТ ПРО". В него вошли только восемь технических университетов страны: МФТИ, ИТМО, Университет Иннополис, МГТУ им. Н. Э. Баумана, СПбГУ, Южный федеральный университет, НИУ ВШЭ и СГТУ им. Ю. А. Гагарина.

Новая образовательная программа разработана экспертами ИТ-холдинга Т1 и сфокусирована на подготовке специалистов по четырем ключевым профилям:

ИИ-архитекторы и ML-инженеры: проектирование сложных алгоритмов;

аналитики больших данных (Big Data): извлечение смыслов из огромных массивов информации и превращение их в управленческие решения;

разработчики систем компьютерного зрения и NLP**: создание технологий, которые "видят", как люди, и "понимают" человеческую речь;

инженеры по управлению: создание адаптивных систем, работающих в реальном времени в условиях неопределенности.

Обучение строится на междисциплинарном подходе и решении реальных индустриальных кейсов. Эксперты ИТ-холдинга Т1 будут преподавать отдельные дисциплины и участвовать в разработке и актуализации образовательной программы. Студенты также получат доступ к продуктам компании и с первого курса смогут решать практические задачи при поддержке менторов компании. Для студентов второго и третьего курсов предусмотрен приоритетный отбор на стажировку в ИТ-холдинг.

Программа рассчитана на 100 мест. Проходной балл на программы кафедры "Системы обработки информации и управления" в МГТУ стабильно составляет 300–315 баллов, поэтому ежегодно в числе поступивших — в основном победители и призеры всероссийских и перечневых* олимпиад.

"Российской ИТ-отрасли нужны специалисты, которые умеют разрабатывать фундаментально сложные продукты, понимают математическую базу глубокого обучения и способны создавать отказоустойчивые архитектуры с нуля. Эта программа создана для тех, кто хочет выстраивать саму логику систем искусственного интеллекта, а не просто собирать решения из готовых библиотек", — отметил Дмитрий Мороз, руководитель управления по работе с учебными заведениями и развитию молодых талантов ИТ-холдинга Т1.

"Запуск новой программы в партнерстве с ИТ-холдингом Т1 в рамках конкурса ТОП ИТ ПРО — значимый шаг в интеграции передовых ИТ-практик в учебный процесс МГТУ. Уникальные компетенции одного из лидеров индустрии станут для наших студентов бесценным ресурсом. Они будут работать над реальными проектами компании, осваивая востребованный стек технологий, а также пройдут практику и стажировки под менторством ведущих экспертов, что позволит им получить профессиональные навыки еще до получения диплома", — прокомментировала Светлана Панюкова, директор Центра реализации образовательных программ топ-уровня в сфере информационных технологий МГТУ им. Н. Э. Баумана.

* Машинное обучение (англ. machine learning, ML)