В выходные в Самарской области будет тепло, но дождливо

В Приволжском УГМС рассказали о погоде на первые осенние выходные. По данным синоптиков, в регионе будет тепло, но дождливо.

В пятницу, 4 сентября, в Самаре переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха +25…+27 °C.

5 числа в регионе сохранится облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 4…9 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °C, днем +23…+28 °C.

В воскресенье, 6 сентября, в Самарской области будет облачно с прояснениями, по прогнозам дожди. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +13…+18 °C, днем +19…+24 °C.

7 числа ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +10…+15 °C, днем воздух прогреется до +16…+21 °C.

На вторник, 8 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь. Ветер северо-западный, 8…13 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +7…+12 °C, днем поднимется до +14…+19 °C.