В Самаре открыли движение трамваев по отремонтированному участку ул. Ново-Садовой

Со 2 сентября в Самаре возобновляется движение трамваев пяти маршрутов по пятикилометровому участку линии на улице Ново-Садовой после капитального ремонта путей. Об этом сообщает городская администрация.
Специалисты ООО "СК "Северный Путь" полностью заменили верхнее строение пути, обустроили ливнево-дренажную систему, обновили щебеночное основание и рельсошпальную решетку — работы выполнены с опережением сроков на два месяца. Предварительно проведена серия тестовых ночных запусков трамваев по обновленной линии.
"Капремонт участка по улице Ново-Садовой — еще один шаг к увеличению средней скорости движения трамваев по городу до 30 км/ч. Это позволит заметно сократить время в пути для десятков тысяч пассажиров и повысить привлекательность трамвая как основного вида городского транспорта. Специалисты Трамвайно-троллейбусного управления уже провели серию тестовых запусков — в том числе с участием новых моделей трамваев — и детально проверили, как ведет себя транспорт на обновленных рельсах. Теперь до конца октября предстоит благоустроить газоны, прилегающие к рельсам — эти работы не повлияют на движение", — подчеркнул глава города Самары Иван Носков.
По обновленной трамвайной линии от ул. Ново-Вокзальной до Постникова оврага возобновлено движение трамвайных маршрутов №№ № 5, 20, 20к, 22 и 24. Всего по обновленному участку трамвайной линии в сутки курсирует 57 составов. Компенсационные автобусы, запущенные для удобства жителей от Постникова оврага до ул. Аминева и в обратном направлении, прекратят свою работу с завтрашнего дня.
"Во время тестовых запусков особое внимание уделяли плавности хода, уровню вибрации в салоне, работе тормозной системы на разных скоростях и сцеплению колес с рельсами. Для предотвращения деформации рельсов от перепадов температур через каждые 350 метров на линии установлены температурные компенсаторы, для плавности и скорости хода здесь применена алюмотермитная сварка. Результаты испытаний подтвердили, что качество укладки пути соответствует строгим нормативам", — отметил директор Трамвайно-троллейбусного управления города Самары Дмитрий Петров.
Отметим также, что при поддержке правительства Самарской области в 2026 году обновляются трамвайные пути на 15 перекрестках Самары, в местах пересечения трамвайных линий с автомобильными дорогами для повышения безопасности и комфорта как пассажиров, так и автомобилистов.
Напомним, капремонт транспортной инфраструктуры в Самаре выполняется в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города до 2036 года. Капремонт линии на улице Ново-Садовой — второй этап программы. В 2024 году был обновлен участок от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???