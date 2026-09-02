В Самаре открыли движение трамваев по отремонтированному участку ул. Ново-Садовой

Со 2 сентября в Самаре возобновляется движение трамваев пяти маршрутов по пятикилометровому участку линии на улице Ново-Садовой после капитального ремонта путей. Об этом сообщает городская администрация.

Специалисты ООО "СК "Северный Путь" полностью заменили верхнее строение пути, обустроили ливнево-дренажную систему, обновили щебеночное основание и рельсошпальную решетку — работы выполнены с опережением сроков на два месяца. Предварительно проведена серия тестовых ночных запусков трамваев по обновленной линии.

"Капремонт участка по улице Ново-Садовой — еще один шаг к увеличению средней скорости движения трамваев по городу до 30 км/ч. Это позволит заметно сократить время в пути для десятков тысяч пассажиров и повысить привлекательность трамвая как основного вида городского транспорта. Специалисты Трамвайно-троллейбусного управления уже провели серию тестовых запусков — в том числе с участием новых моделей трамваев — и детально проверили, как ведет себя транспорт на обновленных рельсах. Теперь до конца октября предстоит благоустроить газоны, прилегающие к рельсам — эти работы не повлияют на движение", — подчеркнул глава города Самары Иван Носков.

По обновленной трамвайной линии от ул. Ново-Вокзальной до Постникова оврага возобновлено движение трамвайных маршрутов №№ № 5, 20, 20к, 22 и 24. Всего по обновленному участку трамвайной линии в сутки курсирует 57 составов. Компенсационные автобусы, запущенные для удобства жителей от Постникова оврага до ул. Аминева и в обратном направлении, прекратят свою работу с завтрашнего дня.

"Во время тестовых запусков особое внимание уделяли плавности хода, уровню вибрации в салоне, работе тормозной системы на разных скоростях и сцеплению колес с рельсами. Для предотвращения деформации рельсов от перепадов температур через каждые 350 метров на линии установлены температурные компенсаторы, для плавности и скорости хода здесь применена алюмотермитная сварка. Результаты испытаний подтвердили, что качество укладки пути соответствует строгим нормативам", — отметил директор Трамвайно-троллейбусного управления города Самары Дмитрий Петров.

Отметим также, что при поддержке правительства Самарской области в 2026 году обновляются трамвайные пути на 15 перекрестках Самары, в местах пересечения трамвайных линий с автомобильными дорогами для повышения безопасности и комфорта как пассажиров, так и автомобилистов.

Напомним, капремонт транспортной инфраструктуры в Самаре выполняется в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города до 2036 года. Капремонт линии на улице Ново-Садовой — второй этап программы. В 2024 году был обновлен участок от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной.