В региональном Доме дружбы народов открытый урок познакомит самарцев с корейским искусством самульнори

В воскресенье, 6 сентября, Дом дружбы народов Самарской области станет площадкой для знакомства с самульнори — древним корейским искусством ансамблевой игры на ударных инструментах. Открытый урок призван не только приобщить участников к уникальной музыкальной культуре, но и на практике продемонстрировать принципы Стратегии государственной национальной политики РФ: сохранение этнокультурного наследия и уважение к традициям всех народов России.

Самульнори — это не просто музыка. Это четыре инструмента, один общий ритм и настоящая команда. Каждый барабан и гонг имеют свой голос и характер, но главное волшебство начинается, когда они сливаются в единое звучание.

Уникальность урока в том, что он доступен каждому: музыкальное образование не требуется, ноты знать не обязательно. Занятия доступны с нуля — главное, что требуется от участника, это желание прикоснуться к культуре, которая обогащает общее культурное пространство России.

Организаторы напоминают: сила России — в единстве народов, а знакомство с культурным наследием разных этносов через творчество и совместный ритм становится важным шагом в укреплении межнационального согласия.