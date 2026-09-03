В Самарской области проиндексируют тарифы на техосмотр транспортных средств

Комитет ценового и тарифного регулирования опубликовал проект постановления облправительства, в соответствии с которым в 2027 году установят новые предельные размеры платы за проведение техосмотра транспортных средств.

Так, для легковых автомобилей до 8 мест предельный размер платы за проведение технического осмотра составит 1268 рублей, для маршруток — 2170 рублей, для автобусов — 2623 рубля.

Для грузовиков массой до 3,5 тонн стоимость техосмотра составит 1387 рублей, от 3,5 до 12 тонн — 2530 рублей, для большегрузов с массой более 12 тонн — 2731 рубль.

Напомним, в 2026 году предельная стоимость техосмотра легковых машин составляла 1201 руб., маршруток — 2056 руб., автобусов — 2485 рублей.

Со всеми расценками можно ознакомиться на сайте Комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области.