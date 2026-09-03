В Самарской области проиндексируют тарифы на техосмотр транспортных средств

Комитет ценового и тарифного регулирования опубликовал проект постановления облправительства, в соответствии с которым в 2027 году установят новые предельные размеры платы за проведение техосмотра транспортных средств.
Так, для легковых автомобилей до 8 мест предельный размер платы за проведение технического осмотра составит 1268 рублей, для маршруток — 2170 рублей, для автобусов — 2623 рубля.
Для грузовиков массой до 3,5 тонн стоимость техосмотра составит 1387 рублей, от 3,5 до 12 тонн — 2530 рублей, для большегрузов с массой более 12 тонн — 2731 рубль.
Напомним, в 2026 году предельная стоимость техосмотра легковых машин составляла 1201 руб., маршруток — 2056 руб., автобусов — 2485 рублей.
Со всеми расценками можно ознакомиться на сайте Комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???