"Виртуальная клиника" стала реальностью: студенты Самарского медколледжа будут учиться с помощью VR-технологий и роботов-симуляторов

В Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной создан современный кластер среднего профессионального образования "Клиническая и профилактическая медицина", инфраструктура и пространства которого воссоздают реальную среду медицинских учреждений.

Это стало возможным благодаря участию региона в федеральном проекте "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети", реализуемого по решению президента России Владимира Путина.

"При поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и правительства Самарской области мы выиграли грант, — рассказала директор колледжа Надежда Ярочкина. — У нас получилось полностью отремонтировать четвертый этаж и приобрести 1200 единиц нового оборудования и специализированной мебели для обучения будущих медработников".

В новом образовательном кластере полностью оснащены 12 функциональных зон по 6 специальностям, каждая из которых соответствует конкретным видам профессиональных работ.

Зона реализации аптечных средств оснащена программой АРМ кассир-1С, рецептурными шкафами и интерактивной панелью для отработки всех этапов работы фармацевта.

Для будущих медработников доступны лечебно-диагностическая зона с симуляционным комплексом "Виртуальная клиника" и роботом-симулятором с мониторингом жизненных показателей, лабораторно-диагностический комплекс "Сердечно-сосудистая система", интерактивный стол с программным обеспечением платформы Боткин, а также очки виртуальной реальности, с помощью которых можно смоделировать амбулаторный прием, где задачей студента будет назначить пациенту нужные обследования и лечение.

"Надевая эти очки, я "попадаю" в кабинет поликлиники, где в режиме реального времени общаюсь с пациентом и могу отследить правильность своих назначений, — объяснил второкурсник Ян Чечкин. — Это очень круто! Никогда до этого не видел такого оборудования. Это позволит студентам в полной мере овладеть профессиональными компетенциями лечебно-диагностической деятельности".

Зона по оказанию неотложной медицинской помощи оснащена манекенами, тренажерами и модулем автомобиля скорой помощи класса "В" для отработки навыков догоспитальной помощи и транспортировки пациентов.

"Эта площадка условно разделена на специализированные зоны. Зона медсестры — реанимационное отделение, где она осуществляет манипуляции по уходу за тяжелобольным, владеет методами сердечно-легочной реанимации, умеет обрабатывать раны и другое. Фельдшер самостоятельно оказывает неотложную помощь", — пояснила преподаватель колледжа Нина Манелис.

Оказание сестринской помощи в хирургии — здесь отрабатывается широкий спектр навыков, в том числе в операционной и навыки тактической медицины.

Акушерский блок позволяет с поминутной точностью воссоздать процесс родов с использованием современного оборудования, которыми оснащены перинатальные центры и роддома региона.

Открыта цифровая лаборатория с 3D-сканерами, системами моделирования и принтерами для освоения передовых зуботехнических технологий. На площадке по профессиональному медицинскому уходу установлены интерактивные симуляторы.

Кроме того, организована зона по проведению микробиологических исследований.

"Гордость нашего кластера — организация зоны в целях получения профессиональных навыков в области сестринского ухода в педиатрии на современном оборудовании: — инкубатор для недоношенных, интерактивные манекены новорожденных и младенцев и другие. Преимуществами данного оборудования является максимальная имитация педиатрического стационара", — подчеркнула Надежда Ярочкина.

В этом году в медколледж зачислены на обучение 1434 первокурсника. Самыми популярными направлениями стали "Лечебное дело" и "Акушерское дело". В первоочередном порядке зачислили 94 первокурсников — членов семей участников СВО, и 95 — по целевому договору.