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Образование Общество

Правительство Самарской области и индустриальные партнеры оценили инфраструктуру ПГУТИ

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии нового учебного года и подготовки к празднованию 70-летнего юбилея Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) состоялась рабочая встреча с участием представителей региональной власти, руководства вуза и ключевых индустриальных партнеров.

Фото: предоставлено ПГУТИ

Университет посетила делегация в составе первого заместителя Губернатора Самарской области — Председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова, врио министра науки и высшего образования Самарской области Марка Шлеенкова, председателя Попечительского Совета ПГУТИ, президента АО "ЭР-Телеком Холдинг" Андрея Кузяева.

Экскурсию по кампусу провел ректор ПГУТИ Вадим Ружников. Делегация осмотрела ключевые инфраструктурные объекты университета: аллею работодателей, где представлены коворгинги ведущих индустриальных партнеров; лабораторию отечественного программного обеспечения ООО "Ред Софт"; центр компетенций беспилотных летательных аппаратов; кафедру "Инженерия искусственного интеллекта" ООО "Открытый код".

"Поздравляю вуз с приближающейся знаковой датой — 70-летием со дня основания. Мы гордимся тем, что на протяжении многих лет ПГУТИ остается ключевым центром подготовки кадров для ИТ-отрасли в регионе и Приволжском федеральном округе, вносит огромный вклад в развитие современных информационных и телекоммуникационных технологий. Правительство региона продолжит поддержку перспективных проектов университета. Здесь готовят практико-ориентированных специалистов, которые очень востребованы в цифровой экономике региона", — отметил Виталий Шабалатов.

Вадим Ружников подчеркнул стратегическую роль партнерства с ИТ и ИКТ компаниями: "В 2026 году вузу исполняется 70 лет. Наш университет постоянно обновляется, поддерживая статус современной площадки для получения ИТ и ИКТ-образования. Индустриальные партнеры активно участвуют в формировании образовательных программ, помогают с закупкой современного лабораторного оборудования и компьютерной техники. Такое взаимодействие позволяет готовить практико-ориентированных специалистов, которые востребованы в цифровой экономике региона и России".

Программа визита продолжилась в колледже связи ПГУТИ. Представители компании "ЭР-Телеком Холдинг" ознакомились с помещениями, где будет открыта новая высокотехнологичная учебная лаборатория. На базе создаваемой площадки студенты среднего профессионального образования получат практические навыки по созданию и техническому обслуживанию сетей связи. Планируется проведение лабораторных работ, включая диагностику сетей FTTB и PON, беспроводные технологии, измерение параметров КТВ DVB/C и IP-TV, а также диагностику домофонных сетей и систем видеонаблюдения. Как отметил представитель партнера, на базе уже существующих лабораторий по сборке сетей компания сосредоточится на обучении управлению качеством услуг: контролю уровня сигнала, отношения сигнал/шум, коэффициента ошибок и стабильности соединения.

"ПГУТИ сегодня — это не просто вуз с 70-летней историей, а живой инженерный организм. Благодаря плотному взаимодействию с Правительством Самарской области и нашими индустриальными гигантами мы формируем здесь новую профессиональную культуру: студенты учатся мыслить категориями цифровой экономики еще до получения диплома. Наша задача на ближайшие годы, чтобы каждый выпускник университета был готов к решению реальных задач индустрии с первого дня работы", — отметил Марк Шлеенков.

Традиционно у абитуриентов высоковостребованными являются направления подготовки "Информатика и вычислительная техника", "Информационные системы и технологии". По данным рейтинга SuperJob 2026 года выпускники IT-направлений в ПГУТИ занимают 18-е место по уровню зарплат. Трудоустройство выпускников университета по данному направлению составляет 63% (данные за 2025 год). Особое внимание уделяется мерам финансовой поддержки специалистов IT-отрасли: как на федеральном, так и региональном уровнях действуют различные программы льготной ипотеки.

На сегодняшний день университет успешно интегрирует фундаментальную науку с запросами региональной промышленности, запуская новые лаборатории и модернизируя систему среднего профессионального образования. В 2025 году при поддержке индустриального партнера "СМАРТС-Квантелеком" и средств бюджета Самарской области в ПГУТИ открылась лаборатория "Квантовые коммуникации". Запущены уникальные профили бакалавриата — "Квантовые технологии в инфокоммуникациях" и "Оптические и квантовые технологии в телекоммуникациях". ПГУТИ вошел в число перспективных участников Межуниверситетской квантовой сети (МУКС). В 2025 году направлены документы в НИЦ "Курчатовский институт", а фактическое подключение самарского сегмента к консорциуму запланировано на 2026 год. Лаборатория также станет базой для системы дополнительного образования региона.

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