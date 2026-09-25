В Тольятти стартовали "Университетские смены" для школьников из Луганской Народной Республики

В преддверии Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией в Поволжском государственном университете сервиса в Тольятти дали старт новому сезону федерального проекта "Университетские смены". Участниками одиннадцатой образовательно-туристической смены "Тольятти креативный" стали 85 школьников из Луганской Народной Республики. В течение десяти дней они познакомятся с университетом, Тольятти и Самарской областью.

"Университетские смены" — образовательно-туристический проект, который реализуется по поручению Президента России с 2022 года. Его организаторы — Минобрнауки России, Минпросвещения России, "Движение Первых" и ведущие вузы страны.

Университет сервиса участвует в проекте с момента его запуска. За это время в вузе прошли десять смен, объединивших более 700 ребят. В 2026 году вуз открыл пятый сезон проекта и принимает уже одиннадцатую смену.

"Мы рады вновь принимать участников Университетских смен в Тольятти. Для ребят это возможность не только познакомиться с университетом и попробовать себя в разных направлениях, но и увидеть город, найти новых друзей, по-новому взглянуть на свое будущее. Мы постарались сделать программу этих десяти дней насыщенной, чтобы каждый увез домой опыт, который поможет ему в выборе дальнейшего пути", — отметила ректор Университета сервиса Любовь Выборнова.

Участников смены также приветствовала председатель Совета местного отделения "Движения Первых" Тольятти Ирина Шитова. На открытии школьники познакомились с командой проекта — сотрудниками и студентами Университета сервиса, которые отвечают за образовательную, экскурсионную, творческую и медийную программы. Вожатыми отрядов также стали студенты вуза.

Впереди у участников десять дней занятий, экскурсий, командной и творческой работы. Школьники увидят, как устроена университетская жизнь, узнают больше о профессиях и познакомятся с Самарской областью.