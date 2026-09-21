Ректора СГИК выберут 29 октября

Конференция работников и обучающихся Самарского государственного института культуры по выборам ректора пройдет 29 октября. Об этом сообщили в вузе.

На конференции работников и обучающихся, которая пройдет в актовом зале СГИК, будет проведено тайное голосование за кандидата на должность ректора. В соответствии с Положением о выборах ректора СГИК, за кандидата должно проголосовать больше половины присутствующих делегатов конференции при кворуме 2/3 от общего числа делегатов.

На должность руководителя вуза региона выдвинута кандидат педагогических наук, доцент Анна Арюткина, которая сейчас исполняет обязанности ректора СГИК. Занимавшая ранее пост ректора Ольга Наумова покинула должность весной этого года, она возглавила московский Колледж декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже.

Анна Арюткина родилась и выросла в Самаре. Окончила Самарское музыкальное училище, получила высшее профильное образование в Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова по специальности "Инструментальное исполнительство".

После окончания вуза вернулась в Самару. В 2008 г. начала преподавать на кафедре народных инструментов Самарской академии культуры и искусств (позже статус будет изменен на Самарский государственный институт культуры), а затем в должности доцента возглавила структурное подразделение.

Студенты, воспитанники Анны Арюткиной, становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Педагог проводила мастер-классы в профессиональных образовательных организациях и учреждениях региона. Как исполнитель проявила себя во многих концертных программах. Вела работу в области реализации грантовых проектов различных уровней. Сотрудничала с Президентским фондом культурных инициатив, Росмолодежью и т. д.

В 2024 г. Анна Арюткина заняла пост проректора по творческой и научной деятельности в СГИКа. В этот период курировала деятельность центра прототипирования "Звучи!" и центра цифровизации музыки "Твори", процесс создания музея истории СГИКа — результат проекта "Творческий хаб. Лаборатория культурного проектирования", поддержанного Благотворительным фондом Владимира Потанина.

Инициировала и реализовала проведение в партнёрстве с Самарским академическим театром оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича второго Всероссийского молодежного вокального конкурса "Надежда", научную премию с призовым фондом для студентов СГИКа "Наука как искусство", программу наставничества "Старт с профессором", принимала активное участие в оформлении и создании концепций заявок на получение грантов Российского Фонда культуры на издание вузовского журнала "Сфера культуры".