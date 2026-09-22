К 2030 году ИИ внедрят во все ключевые отрасли: в Самаре прошли лекции Общества "Знание" об искусственном интеллекте

На площадках школ Самары Российское общество "Знание" организовало цикл мероприятий, посвященный цифровым технологиям. Лектором просветительской организации выступил федеральный эксперт — генеральный директор Center-Game Олег Панин.

Олег Панин рассказал ребятам об искусственном интеллекте: о том, что ИИ — это не просто модный термин, а стратегический приоритет государства, и что к 2030 г. такие технологии будут внедрены во все ключевые отрасли. Ребята узнали, как нейросети меняют рынок труда, какие профессии трансформируются и почему важно не игнорировать новые инструменты.

"Такие встречи помогают молодежи увидеть, что будущее уже здесь, но оно неравномерно распределено. ИИ не заменит человека, но тот, кто научится с ним работать. Поскольку знание того, как работают нейросети и алгоритмы, станет базовым навыком уже в ближайшем будущем, как сейчас умение читать и писать", — отметил Олег Панин.

Лектор Общества "Знание" подчеркнул, что даже если школьник не планирует связывать профессию с ИТ, программированием или разработкой технологий, искусственный интеллект все равно станет частью его профессиональной и повседневной жизни. Это касается медицины, биологии, химии, образования, искусства, музыки, дизайна, экономики, финансов, администрирования, управления процессами, бытовых задач и личной продуктивности. ИИ уже помогает экономить время, планировать задачи, быстрее находить информацию, создавать черновики текстов, идей, программных решений и визуальных материалов.

Отдельное внимание он уделил масштабу автоматизации. По современным исследованиям, ИИ активно внедряется примерно в половине сфер, включая здравоохранение, экономику, финансы, администрирование и управление процессами. Сегодня уровень автоматизации многих процессов составляет около 10–20%, но в ближайшие годы может достигнуть 80–90%.

Эти цифры вызвали у школьников активную дискуссию, и одним из главных стал вопрос: "Заместит ли искусственный интеллект человека?" Отвечая на него, Олег Панин объяснил, что ИИ не столько заменит человека, сколько серьезно трансформирует рынок труда и содержание профессий.

"Многие профессии сохранятся, но изменятся рабочие инструменты, способы выполнения задач, скорость принятия решений, требования к навыкам и роль человека в постановке целей и контроле результата. У каждого специалиста может появиться несколько цифровых помощников — ИИ-агентов, однако, человек сохранит ключевую роль в постановке целей, формулировании задач, определении смысла работы, выборе критериев результата, проверке качества и принятии финального решения", — пояснил лектор.

Он объяснил, как работают большие языковые модели, что такое промпты и почему формула CART (контекст, действие, результат, тон) помогает получать от ИИ полезные ответы. Старшеклассники попробовали сами сформулировать запросы к нейросетям, обсудили этику, безопасность и защиту персональных данных. Особый интерес вызвала тема ИИ-агентов, которые уже сегодня способны автономно выполнять задачи — от анализа бизнес-процессов до оценки школьных эссе.

В финальной части лекции Олег Панин рассказал об эволюции искусственного интеллекта: от простых алгоритмов и интеллектуальных систем к большим языковым моделям, первым GPT-моделям, ИИ-сервисам, ассистентам, автономным агентам, мультиагентным системам и мультимодальным агентам. Он посоветовал школьникам следить не только за ИИ, но и за другими технологиями — блокчейном, квантовыми компьютерами, мультиагентными системами и автономными цифровыми ассистентами, напомнив, что еще десять лет назад ИИ многим казался далеким будущим, а сегодня специалисты в этой сфере крайне востребованы.