В с. Алакаевка Кинельского района завершён капремонт ФАП

В подразделении Кинельской районной больницы созданы комфортные условия, обновлены стены, потолки и полы. Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает жителей села Алакаевка — это большое село, взрослое население составляет около 900 человек.

Заведующая ФАПом Наталья Богданова работает здесь 35 лет и имеет высшую квалификационную категорию.

"В период ремонта приём пациентов не прекращался — медицинская помощь оказывалась в помещении администрации сельского поселения, где были выделены кабинеты. Аптека тоже продолжает работать: медикаменты привозят по заказу пациентов, с лекарственным обеспечением у нас всё хорошо", — рассказала Наталья Николаевна.

В ближайшее время планируется благоустройство территории вокруг ФАПа.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". До конца года планируется отремонтировать более 40 стационарных и поликлинических отделений.