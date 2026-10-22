Специалисты напомнили жителям о важности прохождения диспансеризации с молодого возраста

В Самарской области за 9 месяцев 2026 года профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию прошли около 320 тысяч человек в возрасте 18-39 лет. Всего проверили здоровье в рамках профилактических мероприятий почти 1,3 млн жителей региона.

"Мы приглашаем жителей всех возрастов проверить здоровье с помощью профилактических обследований. Профилактика важна для всех. Прохождение диспансеризации с молодого возраста — это стратегическая инвестиция в будущее здоровье", — отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

В России лица от 18 до 40 лет ежегодно проходят профилактический медицинский осмотр, а каждые 3 года — диспансеризацию. Кроме того, жители от 18 до 49 лет могут проверить репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации.

"Диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья показывает, что 18% обследованных женщин в возрасте 18-29 лет имеют факторы риска, а 16% имеют заболевания репродуктивной сферы, которые могут сказаться на протекании беременности и рождении здорового ребенка. У 431 женщины этого возраста выявлены признаки женского бесплодия. У мужчин этого возраста мужское бесплодие выявлено у 32 человек", — рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин.

Диспансеризация для лиц в возрасте 18-39 лет проводится в два этапа.

Этап 1. Профилактический медицинский осмотр и базовые скрининги.

— Анкетирование: заполнение опросника об образе жизни, самочувствии и наследственности.

— Антропометрия: измерение роста, веса, окружности талии и расчет индекса массы тела (ИМТ).

— Измерение артериального давления.

— Анализы крови: определение уровня общего холестерина и уровня глюкозы в крови.

— Флюорография (или рентген легких) — если исследование не проводилось в течение последнего года.

— Электрокардиография (ЭКГ)— проводится при первом прохождении, а затем в 35 лет и далее ежегодно.

— Измерение внутриглазного давления — проводится при первом прохождении.

— Осмотр терапевта: осмотр и итоговое заключение.

— Для женщин: осмотр фельдшером (акушеркой), взятие мазка с шейки матки и его цитологическое исследование (пап-тест) для исключения онкологии (один раз в 3 года).

— Скрининг на антитела к гепатиту С — проводится однократно в возрасте 25 и 35 лет.

На втором этапе при наличии медицинских показаний проводятся консультации врачей специалистов: невролога, уролога, колопроктолога, окулиста, оториноларинголога, акушер-гинеколога, дерматовенеролога, онколога. Также исследования — колоноскопия, рентген, КТ легких, спирометрия, дуплексное сканирование артерий головного мозга (брахиоцефальных).