Не пропустить болезнь: самарские специалисты напомнили о профилактике рака легкого

В пресс-центре "Самарской газеты" состоялась пресс-конференция, посвященная профилактике, диагностике и лечению рака легкого. В Самарской области ежегодно выявляется свыше 1000 случаев этого заболевания. Средний возраст пациентов составляет 66 лет, а само заболевание входит в пятерку наиболее распространенных онкологических заболеваний в регионе.
На ранних стадиях рак легкого не имеет выраженных симптомов, поэтому он особенно опасен. Специалисты отметили, что необходимо регулярно проходить профилактический осмотр и диспансеризацию. Постоянное наблюдение помогает выявлять изменения в организме на ранних стадиях. В рамках диспансеризации проводится скрининговое исследование легких - флюорография.
"Сегодня для диагностики используются цифровые флюорографы, которые позволяют сделать снимки высокого качества, детально рассмотреть структуру легких и образования. Есть опухоли, которые могут располагаться в бронхах или быть закрыты сердцем, поэтому при проведении флюорографии не визуализироваться. В этом случае специалисты используют дополнительные методы диагностики, например, компьютерную томографию", - рассказал главный внештатный специалист-рентгенолог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий отделением лучевой диагностики Тольяттинской городской клинической больницы №5 Алексей Кирсанов.
Ключевым фактором риска развития рака легкого является курение, в том числе пассивное.
"Главный фактор риска - курение, у курильщиков риск развития рака легких выше в 25 раз. В сигаретном дыме содержится до 70 канцерогенных веществ, которые могут провоцировать развитие злокачественных образований. Как правило, на ранних стадиях рак легких не имеет симптомов, однако насторожить должны постоянный кашель, особенно с кровью, одышка, боль в груди, осиплость, потеря веса и слабость", - отметил заведующий онкологическим отделением (торакальная онкология) Самарского областного клинического онкологического диспансера Николай Ляс.
При подозрении на рак легких пациенты направляются для углубленного обследования в центры амбулаторной онкологической помощи.
"За время работы ЦАОП на базе нашей больницы выявлено 69 случаев рака легких, из них 47 - на первой-второй стадиях. Мы нацелены на раннее выявление онкозаболеваний. Акцент делается на жителей, которые не были в поликлинике и не проходили профилактические осмотры более двух лет, среди них часто выявляются онкологические заболевания. Важно отметить, что при заболеваниях легких (бронхите, пневмонии) необходимо обратиться к специалистам, чтобы заболевания не перешли в хроническую форму и не повышали риск развития рака легких", - подчеркнула главный врач Самарской городской больницы №4 Наталья Виктор.
В качестве основных мер профилактики специалисты рекомендуют полный отказ от табака, минимизацию контакта с канцерогенами, соблюдение техники безопасности на вредных производствах, а также ведение здорового образа жизни и сбалансированное питание.
Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас