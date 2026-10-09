Более чем 60 тысяч детей прошли вакцинацию против гриппа в Самарской области

В рамках прививочной кампании иммунизация детей проводится как в детских поликлиниках, так и в процедурных кабинетах образовательных учреждений с соблюдением всех требований. Вакцинация проводится детям с 6 месяцев вакцинами "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп" - для иммунизации подростков в возрасте от 10 до 17 лет.
Перед вакцинацией ребенка обязателен осмотр врача-педиатра, он определяет наличие противопоказаний к иммунизации. После введения вакцины против гриппа у ребенка может появиться небольшая температура и местная реакция в виде красноты в зоне инъекции, которая проходит обычно через два-три дня.
Заражение гриппом в детском возрасте считается одним из серьезных и опасных вирусных заболеваний из-за повышенного риска тяжелого течения и развития осложнений. Избежать осложнений помогает вакцинация.
"Привитые дети показывают очень хорошую переносимость вакцин и отсутствие выраженных побочных эффектов. У любой вакцины могут быть допустимые реакции - небольшое повышение температуры и покраснение в месте укола", - рассказала и.о. заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н.Ивановой Олеся Миненкова.
Татьяна Бударова ежегодно вакцинируется от гриппа сама и приводит на процедуру свою дочь. Вере 9 лет, девочка переносит профилактику без осложнений, поэтому не боится визита к врачу и понимает важность вакцинации.
"Прививки надо делать, чтобы не болеть, не пропускать тренировки, учебу", - рассказала юная жительница Самары Вера.
Ежегодно состав вакцин обновляется с учетом штаммов возбудителей, прогнозируемых в предстоящем эпидсезоне. "Вакцинация позволяет, во-первых, снизить риск развития осложнений, а во-вторых, предотвратить обострение имеющихся хронических патологий у детей. В связи с этим вакцинация особенно рекомендована детям из групп риска, а также всем несовершеннолетним в целом", - рассказала врач-педиатр Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н.Ивановой Татьяна Шафикова.
В регионе работают 200 кабинетов вакцинации. Адрес и график работы можно найти на интерактивной карте пунктов вакцинации - она размещена на сайте минздрава. Также работают более чем 262 мобильные бригады, 23 мобильных медицинских комплекса выезжают на предприятия, в сельские территории, в том числе в отдаленные и малонаселенные пункты. Это позволяет пройти вакцинацию без отрыва от работы или учебы.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас