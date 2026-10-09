Более чем 60 тысяч детей прошли вакцинацию против гриппа в Самарской области

В рамках прививочной кампании иммунизация детей проводится как в детских поликлиниках, так и в процедурных кабинетах образовательных учреждений с соблюдением всех требований. Вакцинация проводится детям с 6 месяцев вакцинами "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп" - для иммунизации подростков в возрасте от 10 до 17 лет.

Перед вакцинацией ребенка обязателен осмотр врача-педиатра, он определяет наличие противопоказаний к иммунизации. После введения вакцины против гриппа у ребенка может появиться небольшая температура и местная реакция в виде красноты в зоне инъекции, которая проходит обычно через два-три дня.

Заражение гриппом в детском возрасте считается одним из серьезных и опасных вирусных заболеваний из-за повышенного риска тяжелого течения и развития осложнений. Избежать осложнений помогает вакцинация.

"Привитые дети показывают очень хорошую переносимость вакцин и отсутствие выраженных побочных эффектов. У любой вакцины могут быть допустимые реакции - небольшое повышение температуры и покраснение в месте укола", - рассказала и.о. заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н.Ивановой Олеся Миненкова.

Татьяна Бударова ежегодно вакцинируется от гриппа сама и приводит на процедуру свою дочь. Вере 9 лет, девочка переносит профилактику без осложнений, поэтому не боится визита к врачу и понимает важность вакцинации.

"Прививки надо делать, чтобы не болеть, не пропускать тренировки, учебу", - рассказала юная жительница Самары Вера.

Ежегодно состав вакцин обновляется с учетом штаммов возбудителей, прогнозируемых в предстоящем эпидсезоне. "Вакцинация позволяет, во-первых, снизить риск развития осложнений, а во-вторых, предотвратить обострение имеющихся хронических патологий у детей. В связи с этим вакцинация особенно рекомендована детям из групп риска, а также всем несовершеннолетним в целом", - рассказала врач-педиатр Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н.Ивановой Татьяна Шафикова.

В регионе работают 200 кабинетов вакцинации. Адрес и график работы можно найти на интерактивной карте пунктов вакцинации - она размещена на сайте минздрава. Также работают более чем 262 мобильные бригады, 23 мобильных медицинских комплекса выезжают на предприятия, в сельские территории, в том числе в отдаленные и малонаселенные пункты. Это позволяет пройти вакцинацию без отрыва от работы или учебы.