Точная диагностика: специалисты Большеглушицкой больницы проводят обследование на современном оборудовании

В Большеглушицкой центральной районной больнице введено в эксплуатацию новое эндоскопическое оборудование. Оно позволяет более детально оценивать состояние слизистой желудочно-кишечного тракта.

"На новом оборудовании изображение лучше, проработка деталей более чёткая. Это важно для точной диагностики и своевременного выявления патологий. Мы проводим как ФГДС, так и колоноскопию, поэтому качество визуализации имеет ключевое значение", — рассказал врач-эндоскопист Александр Шилимин.

Ежедневно проводится в среднем около 10 процедур. После проведения капитального ремонта исследования ФГДС и колоноскопия проводятся в двух отдельных кабинетах, каждый из которых оборудован современными зонами для обработки и стерилизации инструментов.

Благодаря мероприятиям национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", которые реализуются по решению президента России Владимира Путина, а также при поддержке регионального правительства в медучреждениях региона продолжается обновление оборудования.