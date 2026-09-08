В Самаре впервые выполнили малотравматичные операции детям с редкой сосудистой аномалией

Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им В. П. Полякова впервые выполнили операции детям с симптомной аберрантной правой подключичной артерией через надключичный доступ. Такой подход позволил провести полноценную сосудистую реконструкцию без рассечения грудины.
Пациентками стали две девочки — 16-летняя жительница Самары и трехлетняя жительница Безенчука. Несмотря на значительную разницу в возрасте, причиной их продолжительных проблем со здоровьем оказалась одна и та же врожденная аномалия.
В норме правая подключичная артерия, обеспечивающая кровью правую руку, отходит от плечеголовного ствола. У пациенток она начиналась от дистального отдела дуги аорты и проходила позади пищевода. Такое расположение сосуда может приводить к сдавлению пищевода и трахеи, формируя неполное сосудистое кольцо.
У большинства людей эта анатомическая особенность не вызывает жалоб и может быть случайно обнаружена во время обследования. Однако при выраженном сдавлении пищевода или дыхательных путей появляются трудности при глотании, хронический кашель, шумное дыхание и повторные эпизоды бронхиальной обструкции. Эти проявления неспецифичны, поэтому их причину не всегда удается установить сразу.
Шестнадцатилетняя пациентка из Самары с детства испытывала трудности при проглатывании твердой пищи. Кроме того, ее беспокоил кашель, а в течение длительного времени девочка наблюдалась у пульмонолога по поводу бронхиальной астмы. В декабре 2024 года при плановой компьютерной томографии органов грудной клетки у нее обнаружили аберрантную правую подключичную артерию. После консультации сосудистого хирурга пациентке провели дополнительное обследование и определили показания к операции.
У трехлетней девочки из Безенчука неоднократно возникали эпизоды бронхиальной обструкции. В ноябре 2025 года она проходила стационарное лечение в пульмонологическом отделении Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой. Во время компьютерной томографии у ребенка также выявили аберрантную правую подключичную артерию.
При наличии выраженных симптомов хирургическое лечение направлено на устранение давления на пищевод и дыхательные пути при обязательном сохранении кровоснабжения правой руки.
"Для этого выполняется транслокация: аберрантную правую подключичную артерию пересекают, перемещают в анатомически более благоприятное положение и соединяют с правой общей сонной артерией, — рассказал сердечно-сосудистый хирург детского отделения детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова Николай Свечков, который проводил операции. — Операции такого типа выполняются на работающем сердце, без подключения аппарата искусственного кровообращения".
Традиционно доступ к необходимым сосудам может осуществляться через срединную стернотомию — рассечение грудины. Однако самарские специалисты применили менее травматичный надключичный доступ. Все необходимые этапы реконструкции были выполнены через разрез над правой ключицей.
"В течение длительного времени я совмещал детскую кардиохирургию с работой сосудистого хирурга во взрослом отделении. При лечении заболеваний подключичных артерий у взрослых мы регулярно использовали этот доступ. После изучения зарубежных публикаций и тщательного предоперационного планирования мы применили эту методику у наших пациенток", — отметил врач.
Обе пациентки были выписаны в удовлетворительном состоянии.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас