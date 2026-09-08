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Здравоохранение Общество

В Самаре впервые выполнили малотравматичные операции детям с редкой сосудистой аномалией

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им В. П. Полякова впервые выполнили операции детям с симптомной аберрантной правой подключичной артерией через надключичный доступ. Такой подход позволил провести полноценную сосудистую реконструкцию без рассечения грудины.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Пациентками стали две девочки — 16-летняя жительница Самары и трехлетняя жительница Безенчука. Несмотря на значительную разницу в возрасте, причиной их продолжительных проблем со здоровьем оказалась одна и та же врожденная аномалия.

В норме правая подключичная артерия, обеспечивающая кровью правую руку, отходит от плечеголовного ствола. У пациенток она начиналась от дистального отдела дуги аорты и проходила позади пищевода. Такое расположение сосуда может приводить к сдавлению пищевода и трахеи, формируя неполное сосудистое кольцо.

У большинства людей эта анатомическая особенность не вызывает жалоб и может быть случайно обнаружена во время обследования. Однако при выраженном сдавлении пищевода или дыхательных путей появляются трудности при глотании, хронический кашель, шумное дыхание и повторные эпизоды бронхиальной обструкции. Эти проявления неспецифичны, поэтому их причину не всегда удается установить сразу.

Шестнадцатилетняя пациентка из Самары с детства испытывала трудности при проглатывании твердой пищи. Кроме того, ее беспокоил кашель, а в течение длительного времени девочка наблюдалась у пульмонолога по поводу бронхиальной астмы. В декабре 2024 года при плановой компьютерной томографии органов грудной клетки у нее обнаружили аберрантную правую подключичную артерию. После консультации сосудистого хирурга пациентке провели дополнительное обследование и определили показания к операции.

У трехлетней девочки из Безенчука неоднократно возникали эпизоды бронхиальной обструкции. В ноябре 2025 года она проходила стационарное лечение в пульмонологическом отделении Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой. Во время компьютерной томографии у ребенка также выявили аберрантную правую подключичную артерию.

При наличии выраженных симптомов хирургическое лечение направлено на устранение давления на пищевод и дыхательные пути при обязательном сохранении кровоснабжения правой руки.

"Для этого выполняется транслокация: аберрантную правую подключичную артерию пересекают, перемещают в анатомически более благоприятное положение и соединяют с правой общей сонной артерией, — рассказал сердечно-сосудистый хирург детского отделения детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова Николай Свечков, который проводил операции. — Операции такого типа выполняются на работающем сердце, без подключения аппарата искусственного кровообращения".

Традиционно доступ к необходимым сосудам может осуществляться через срединную стернотомию — рассечение грудины. Однако самарские специалисты применили менее травматичный надключичный доступ. Все необходимые этапы реконструкции были выполнены через разрез над правой ключицей.

"В течение длительного времени я совмещал детскую кардиохирургию с работой сосудистого хирурга во взрослом отделении. При лечении заболеваний подключичных артерий у взрослых мы регулярно использовали этот доступ. После изучения зарубежных публикаций и тщательного предоперационного планирования мы применили эту методику у наших пациенток", — отметил врач.

Обе пациентки были выписаны в удовлетворительном состоянии.

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