В одной из поликлиник Самары прокуратура обнаружила серьезные проблемы

Оказалось, что кабинеты не укомплектованы нужным оборудованием, а значит, оказание помощи могло не соответствовать стандартам. Еще опаснее оказалась ситуация в процедурном кабинете — там хранились лекарства с истекшим сроком годности, сообщает региональное надзорное ведомство.
Прокуратура внесла представление главному врачу, а виновное должностное лицо понесло и дисциплинарную, и административную ответственность.
Сейчас медучреждение уже исправило одну часть нарушений — убрало просроченные препараты. Также начата закупка недостающей техники: в планах поставить многофункциональные кровати, кислородный концентратор и инфузионный насос.
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Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон