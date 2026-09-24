В одной из поликлиник Самары прокуратура обнаружила серьезные проблемы

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Оказалось, что кабинеты не укомплектованы нужным оборудованием, а значит, оказание помощи могло не соответствовать стандартам. Еще опаснее оказалась ситуация в процедурном кабинете — там хранились лекарства с истекшим сроком годности, сообщает региональное надзорное ведомство.

Фото: Александра Белова