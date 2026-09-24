Для малого бизнеса Самарской области прошла "Ярмарка поставщиков"

На площадке форума "Промышленный салон" в выставочном центре "Экспо-Волга" состоялась ярмарка коопераций, призванная помочь представителям малого и среднего бизнеса наладить партнерские связи с ведущими промышленными предприятиями Самарской области.

Организаторами ярмарок выступают минэкономразвития Самарской области и региональный центр "Мой бизнес". Такой формат позволяет крупным промпредприятиям найти надежных поставщиков из числа местных производителей, а для малого бизнеса — это дополнительный канал сбыта продукции, выход на потенциальных заказчиков.

"Ярмарки кооперации помогают региональному бизнесу интегрироваться в цепочки поставок ведущих региональных и федеральных предприятий. Производители из сферы малого и среднего бизнеса более гибкие и адаптивные: они могут быстро отреагировать на запросы, которые встают сегодня перед экономикой", — отметил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Во встрече приняли участие представители нескольких предприятий: АО "Строммашина-Щит", Куйбышевский центр инновационного развития АО "РЖД", ГК "Автоком". Они поделились актуальными запросами на поставку оборудования, материалов или продукции, которые необходимы в производственных процессах. А в рамках В2В-встреч смогли проконсультировать предпринимателей по условиям участия в поставках.

"У меня есть собственная производственная площадка, я готов производить те или иные товары для крупных заказчиков. Малым предприятиям сложно выйти напрямую на руководство, а здесь есть такая возможность — мы можем встретиться и лично поговорить о том, что нас интересует и что мы можем предложить", — рассказал предприниматель из Похвистнево, руководитель ООО "Торговый Дом Юсупофф" Ильнар Юсупов. Предприятие занимается лазерной резкой, лазерной сваркой, порошковой окраской металлических изделий.

Поддержка регионального бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика". Анонсы всех предстоящих мероприятий, в том числе ярмарок коопераций, публикуются не едином портале господдержки mybiz63.ru.