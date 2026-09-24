Для малого бизнеса Самарской области прошла "Ярмарка поставщиков"

На площадке форума "Промышленный салон" в выставочном центре "Экспо-Волга" состоялась ярмарка коопераций, призванная помочь представителям малого и среднего бизнеса наладить партнерские связи с ведущими промышленными предприятиями Самарской области.
Организаторами ярмарок выступают минэкономразвития Самарской области и региональный центр "Мой бизнес". Такой формат позволяет крупным промпредприятиям найти надежных поставщиков из числа местных производителей, а для малого бизнеса — это дополнительный канал сбыта продукции, выход на потенциальных заказчиков.
"Ярмарки кооперации помогают региональному бизнесу интегрироваться в цепочки поставок ведущих региональных и федеральных предприятий. Производители из сферы малого и среднего бизнеса более гибкие и адаптивные: они могут быстро отреагировать на запросы, которые встают сегодня перед экономикой", — отметил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Во встрече приняли участие представители нескольких предприятий: АО "Строммашина-Щит", Куйбышевский центр инновационного развития АО "РЖД", ГК "Автоком". Они поделились актуальными запросами на поставку оборудования, материалов или продукции, которые необходимы в производственных процессах. А в рамках В2В-встреч смогли проконсультировать предпринимателей по условиям участия в поставках.
"У меня есть собственная производственная площадка, я готов производить те или иные товары для крупных заказчиков. Малым предприятиям сложно выйти напрямую на руководство, а здесь есть такая возможность — мы можем встретиться и лично поговорить о том, что нас интересует и что мы можем предложить", — рассказал предприниматель из Похвистнево, руководитель ООО "Торговый Дом Юсупофф" Ильнар Юсупов. Предприятие занимается лазерной резкой, лазерной сваркой, порошковой окраской металлических изделий.
Поддержка регионального бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика". Анонсы всех предстоящих мероприятий, в том числе ярмарок коопераций, публикуются не едином портале господдержки mybiz63.ru.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.