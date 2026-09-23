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Экономика и бизнес

В Самаре открылась XXIV Межрегиональная специализированная выставка "Промышленный салон — 2026"

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 23 сентября, в выставочном центре "Экспо-Волга" состоялось официальное открытие 24-й Межрегиональной специализированной выставки "Промышленный салон — 2026". Проект входит в ТОП-15 крупнейших промышленных выставок России и традиционно выступает главной демонстрационной и диалоговой площадкой для лидеров машиностроения, металлообработки и технологического бизнеса Поволжья.

Фото: министерство промышленности СО

В течение трех дней участников и гостей форума ждет масштабная экспозиция металлообрабатывающего, лазерного и сварочного оборудования, станочного парка, инструмента и технологической оснастки, а также насыщенная деловая программа с участием представителей органов власти, экспертов и руководителей предприятий.

Главными темами выставочных интенсивов и сессий в этом году стали промышленная роботизация, сквозная автоматизация, внедрение искусственного интеллекта в рамках нацпроекта "Средства производства и автоматизации", бережливые технологии федерального проекта "Производительность труда" и меры государственной поддержки реального сектора экономики.

От имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева гостей и участников выставки приветствовал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, президент Ассоциации Союза работодателей Самарской области, генеральный директор завода "Авиакор"  Алексей Гусев,  генеральный директор выставочного центра Андрей Левитан и другие почетные гости.
Врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул, что автоматизация производства — это уже не отдаленное будущее, а критическая необходимость сегодняшнего дня.

"Сегодня промышленная робототехника и технологии искусственного интеллекта — это уже не перспектива завтрашнего дня, а наше реальное настоящее. В условиях кадрового дефицита и необходимости кратного повышения эффективности производств нам жизненно важно внедрять роботизацию прямо сейчас, не откладывая эти процессы на потом. Наша общая задача — сделать технологии автоматизации доступными и понятными для предприятий любого масштаба: от индустриальных гигантов до малого производственного бизнеса. Выставка "Промышленный салон" наглядно доказывает, что самарские инженеры и разработчики готовы предложить отечественной промышленности надежные, качественные и полностью конкурентоспособные решения".

В рамках специализированной демонстрационной зоны "Инновации в промышленности" представлены передовые разработки ведущих предприятий Самарской области, ключевое место среди которых заняла официальная презентация регионального Центра развития промышленной робототехники, созданного на базе компании "ТЕСВЕЛ". Кроме этого, на полях выставки-форума "Промышленный салон" Средне-Волжский механический завод представит практико-ориентированный тренинг в формате деловой игры: "Фабрика процессов" по стандартам ФЦК в рамках федерального проекта "Производительность труда" (входящего в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"). Главная цель такого формата — не рассказать о производственной системе, а натренировать мышление. Сотрудники уходят с мероприятия не с теорией в голове, а с конкретным арсеналом инструментов, которые смогут применять каждый день для решения реальных рабочих задач.

Масштабная деловая программа первого дня выставки объединила совместное пленарное заседание Министерства промышленности и торговли Самарской области и расширенное заседание Совета Ассоциации "Союз работодателей Самарской области". Особый интерес участников вызвала кейс-сессия, посвященная практическому применению искусственного интеллекта и цифровых технологий в производстве. В ходе обсуждения эксперты и технологические лидеры поделились реальным экономическим эффектом внедрения цифровых двойников, опытом использования дополненной реальности при обучении заводского персонала и практикой прогнозирования безаварийной работы сложного оборудования.

Деловая программа выставки продолжится до 25 сентября включительно. В последующие дни участников ждут специализированные дискуссии по государственному финансированию промышленного роста в условиях высокой стоимости заемного капитала, а также мероприятия IV Съезда производственников "ЗА-ЗАВОД!", центральным событием которого станет публичный разбор реальных производственных кейсов на "Техсовете". Ожидается, что за три дня работы выставка станет не только площадкой для обмена передовым опытом, но и местом заключения масштабных межрегиональных контрактов, которые дадут мощный импульс развитию всей отечественной машиностроительной отрасли.

Выставка будет работать до 25 сентября 2026 года по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 23А, выставочный комплекс "Экспо-Волга".

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