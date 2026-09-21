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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

90 лет развития: "Самаранефтегаз" отмечает юбилей

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нефтегазовый комплекс во многом формирует экономическое лицо Самарской губернии. Один из его ключевых игроков — "Самаранефтегаз", нефтедобывающий актив "Роснефти". В год 90-летия предприятие внедряет передовые технологии добычи и реализует масштабные социальные инициативы.

"Самаранефтегаз" остаётся крупным налогоплательщиком и обеспечивает работой почти 5 тыс. человек "Самаранефтегаз" остаётся крупным налогоплательщиком и обеспечивает работой почти 5 тыс. человек
Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Отсчёт самарской нефтедобычи ведётся с 1936 года, когда под Сызранью началась промышленная добыча нефти. Поворотным моментом стал июнь 1944-го: скважина № 41 дала мощный фонтан девонской нефти — такого в стране ещё не было. С тех пор ресурсная база растёт, а суммарная добыча превысила 1,3 млрд тонн нефти и 87 млрд кубометров газа.

Технологии сегодняшнего дня

За прошлый год специалисты предприятие открыли 13 новых залежей углеводородов на давно освоенных месторождениях и пробурила 69 скважин — преимущественно со сложной конфигурацией.

"Ежегодный объём бурения составляет около 70 скважин, — отмечает начальник управления технологий и инжиниринга бурения Владимир Аверьянов. — Одной из самых удачных технологий последних лет стало бурение на обсадной колонне: оно ускоряет строительство скважин и обеспечивает спуск колонн до проектных глубин. Такой подход помогает извлекать труднодоступные запасы, одновременно снижая затраты, экономя электроэнергию и сокращая воздействие на окружающую среду".

Параллельно с бурением обновляется инфраструктура. За первое полугодие проложено 94 км новых трубопроводов, возведено 20 км линий электропередачи, капитально отремонтированы десятки зданий. Цифровизация также становится важным фактором развития "Самаранефтегаза". В 2026 году запущен Единый центр управления транспортом — система, координирующая в реальном времени работу более тысячи единиц техники.

Отдельное направление — повышение производственной эффективности (ППЭ). В 2025 году экономический эффект от этих проектов составил 3,1 млрд рублей. За год внедрён 31 новый проект, а всего в текущем году эффект дали 98 инициатив.

Наибольший вклад внесли новые рацпредложения в области энергетики, бурения, добычи нефти и газа и капитального строительства. Так, оптимизация работ и размещения оборудования на объектах сбора нефти, энергоснабжения и поддержания пластового давления принесла более 570 млн рублей.

При строительстве добывающих скважин с содержанием сероводорода капитальные затраты удалось сократить более чем на 150 млн рублей: специалисты применили стандартные обсадные трубы вместо дорогих труб из специальных сплавов с учетом высокого уровня промышленной безопасности.

По подсчетам специалистов, с момента запуска системы ППЭ на предприятии разработано 177 проектов, а за восемь лет их совокупный экономический эффект после внедрения превысил 11 млрд рублей. Помимо этого, "Самаранефтегаз" остаётся крупным налогоплательщиком и обеспечивает работой почти 5 тыс. человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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