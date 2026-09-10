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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В профессиональный праздник два подразделения АО "Транснефть — Приволга" отметили юбилеи

САРАТОВ. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Два производственных подразделения Саратовского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть — Приволга" отметили юбилейные даты с момента образования. Торжественные мероприятия в коллективах прошли накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Коллектив линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Грачи" отпраздновал 70‑летие. Станция была введена в эксплуатацию в 1956 году и обслуживала магистральный нефтепровод (МН) Куйбышев — Саратов. В 1970-е годы производственная инфраструктура подразделения получила новое развитие: в декабре 1976 года была введена в эксплуатацию нефтеперекачивающая станция "Грачи-2", которая обслуживала МН Куйбышев — Тихорецк, а в 1980 году ее подключили к МН Куйбышев — Лисичанск. С этого периода коллектив станции обеспечивал работу сразу нескольких направлений нефтетранспортной системы Поволжья.

"Техника постепенно менялась, появлялись новые технологии, но главное всегда оставалось неизменным — ответственность за результат. Мы понимали, что от нашей работы зависит надежность всей трубопроводной системы", — вспоминают ветераны.

Новый этап технического развития станции пришелся на 2021–2022 годы. В рамках реализованных проектов производственная инфраструктура была модернизирована, автоматизированы многие технологические процессы.

Сегодня современное оборудование, автоматизированные системы управления, средства диагностики и защиты позволяют поддерживать стабильность технологических процессов и обеспечивать надежную работу всего производственного комплекса.

Полувековой юбилей в этом году встретил коллектив ЛПДС "Терновка". История станции началась в марте 1976 года. В разные годы здесь внедрялись новые решения в области автоматизации, контроля состояния оборудования, энергоэффективности и промышленной безопасности. Последовательная модернизация позволила сформировать современный производственный комплекс, соответствующий актуальным требованиям к надежности и безопасности эксплуатации. Сегодня станция обслуживает участки двух магистральных нефтепроводов: Куйбышев —Тихорецк и Куйбышев — Лисичанск.

История станций — это не только обновление оборудования и внедрение современных технических решений. За каждым этапом развития подразделений стоят люди, для которых "Грачи" и "Терновка" стали частью жизни.

Ветераны предприятия бережно хранят память о том времени, когда они работали на станциях, о том, как происходило становление коллектива, зарождались первые производственные традиции. Опыт специалистов, накопленный за десятилетия, сегодня передается молодым работникам. Преемственность поколений стала основой устойчивого развития Саратовского районного нефтепроводного управления.

Гид потребителя

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

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