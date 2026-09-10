В профессиональный праздник два подразделения АО "Транснефть — Приволга" отметили юбилеи

Два производственных подразделения Саратовского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть — Приволга" отметили юбилейные даты с момента образования. Торжественные мероприятия в коллективах прошли накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
Коллектив линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Грачи" отпраздновал 70‑летие. Станция была введена в эксплуатацию в 1956 году и обслуживала магистральный нефтепровод (МН) Куйбышев — Саратов. В 1970-е годы производственная инфраструктура подразделения получила новое развитие: в декабре 1976 года была введена в эксплуатацию нефтеперекачивающая станция "Грачи-2", которая обслуживала МН Куйбышев — Тихорецк, а в 1980 году ее подключили к МН Куйбышев — Лисичанск. С этого периода коллектив станции обеспечивал работу сразу нескольких направлений нефтетранспортной системы Поволжья.
"Техника постепенно менялась, появлялись новые технологии, но главное всегда оставалось неизменным — ответственность за результат. Мы понимали, что от нашей работы зависит надежность всей трубопроводной системы", — вспоминают ветераны.
Новый этап технического развития станции пришелся на 2021–2022 годы. В рамках реализованных проектов производственная инфраструктура была модернизирована, автоматизированы многие технологические процессы.
Сегодня современное оборудование, автоматизированные системы управления, средства диагностики и защиты позволяют поддерживать стабильность технологических процессов и обеспечивать надежную работу всего производственного комплекса.
Полувековой юбилей в этом году встретил коллектив ЛПДС "Терновка". История станции началась в марте 1976 года. В разные годы здесь внедрялись новые решения в области автоматизации, контроля состояния оборудования, энергоэффективности и промышленной безопасности. Последовательная модернизация позволила сформировать современный производственный комплекс, соответствующий актуальным требованиям к надежности и безопасности эксплуатации. Сегодня станция обслуживает участки двух магистральных нефтепроводов: Куйбышев —Тихорецк и Куйбышев — Лисичанск.
История станций — это не только обновление оборудования и внедрение современных технических решений. За каждым этапом развития подразделений стоят люди, для которых "Грачи" и "Терновка" стали частью жизни.
Ветераны предприятия бережно хранят память о том времени, когда они работали на станциях, о том, как происходило становление коллектива, зарождались первые производственные традиции. Опыт специалистов, накопленный за десятилетия, сегодня передается молодым работникам. Преемственность поколений стала основой устойчивого развития Саратовского районного нефтепроводного управления.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее