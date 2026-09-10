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Сбер соберет бизнес и разработчиков на конференциию ГигаКонф 2026

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ежегодная технологическая конференция Сбера ГигаКонф в 2026 году пройдет в новом формате. Первая часть объединит лидеров бизнеса, определяющих ИИ-стратегию компаний. Вторая — инженеров, архитекторов и разработчиков, которые воплощают ее в продуктах и процессах.

фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

ГигаКонф для бизнеса

ИИ-трансформация уже началась: от личного использования нейросетей бизнес переходит к перестройке процессов и взаимодействия с клиентами и рынком. Следующий этап — агентизация, когда ИИ-агенты берут на себя целые цепочки задач, повышая эффективность и конкурентоспособность компаний.
Сегодня вопрос не в том, начинать ли эту трансформацию, а в том, как быстро ее пройти.

23 сентября мероприятие соберет более 250 топ-менеджеров крупнейших российских компаний, которые представят свое видение агентной экономики, реальные кейсы и практические подходы к внедрению ИИ. Участие — только по персональным приглашениям.

ГигаКонф для инженеров

16 октября ГигаКонф продолжится открытым инженерным днем в офисе Сбера. Мероприятие соберет инженеров, разработчиков, архитекторов и технических лидеров, которые создают продукты и перестраивают разработку в условиях GenAI-трансформации. Инженерный день посвящен практической реализации подхода AI PDLC — в архитектуре, коде, инструментах и производственных процессах.

В ходе мероприятия обсудят инженерные практики, архитектуру ИИ-решений, инструменты Сбера и кейсы внедрения. Участники увидят, как новый подход меняет весь цикл создания продукта: от работы с требованиями и контекстом до разработки, запуска и масштабирования решений.

Ключевые треки дня:

  • ИИ-инструменты. Продукты, которые переводят разработку и производство на рельсы AI-native, — от IDE-плагинов до полноценных агентных сред. Спикеры расскажут про архитектуру продуктов, метрики эффективности, ограничения и примеры внедрения.
  • Модели и инфраструктура. Хардкорный трек для инженеров, которые работают с ИИ-моделями и инфраструктурой на глубоком уровне. Здесь обсудят, как выжать максимум производительности из железа и оптимизировать работу с моделями.
  • Harness ("обвязка"). Трек о том, как сделать генерацию кода, требований и артефактов предсказуемой, управляемой и пригодной для масштабного использования в корпорации. Главная тема — обвязка вокруг модели: спецификации, контекст, политики и workflow, которые превращают ИИ в надежный производственный инструмент.
  • AI-native организация. Трек о том, как меняются команды, роли, цели и управленческий контур, когда агентизация затрагивает весь производственный процесс.

Очная регистрация на конференцию 16 октября.

С 2021 года ГигаКонф ежегодно объединяет специалистов, которые выводят инновации на уровень реальных решений. В разные годы в числе выступающих были глава Минцифры Максут Шадаев, представитель сообщества MindSpore Ху Сяомань и заместитель генерального секретаря ZhongGuanCun IQ Alliance Чэнь Фэй.

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