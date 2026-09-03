ВТБ открыл обновленный офис на проспекте Кирова в Самаре

ВТБ продолжает модернизацию региональной сети в Самарской области и открывает обновленный офис на проспекте Кирова, 391а. Отделение общей площадью 329 кв. м обслуживает физических и юридических лиц, клиентов малого и среднего бизнеса, а также состоятельных клиентов по пакету "Привилегия", сообщает пресс-служба банка.
Офис расположен на пересечении крупных магистралей — Московского шоссе и Проспекта Кирова. Благодаря развитой транспортной инфраструктуре до отделения удобно добираться из разных районов города. В непосредственной близости находятся крупные торговые центры, популярные точки питания и остановки общественного транспорта. В шаговой доступности также расположено подразделение Социального фонда России. Для клиентов предусмотрена бесплатная парковка.
Офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу — с 10:00 до 17:00 для физических лиц, воскресенье — выходной. В отделении расположена касса, а также зоны обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса и состоятельных клиентов "Привилегия".
"Мы продолжаем обновлять сеть ВТБ в регионе, сохраняя привычные для клиентов точки обслуживания и одновременно расширяя возможности офисов. Площадка на проспекте Кирова работает с 2017 года и хорошо знакома нашим клиентам. После обновления здесь одновременно доступны услуги для частных клиентов, малого и среднего бизнеса и состоятельных клиентов. Это позволяет сделать обслуживание более комплексным и удобным для жителей и предпринимателей Самары. Отмечу, что модернизация региональной сети продолжается — в августе этого года открылось обновленное отделение на Молодогвардейской, в октябре планируем открыть офисы в Тольятти и в Сызрани", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент Максим Папков.
Всего в Самарской области работает 33 офиса банка. ВТБ обслуживает в регионе 682 тыс. розничных клиентов и 21,2 тыс. клиентов-юридических лиц. Выездной сервис банка доступен жителям 249 населенных пунктов и охватывает 90% жителей Самарской области.
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