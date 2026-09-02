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Александр Ведяхин: "ИИ-агенты изменят структуру цифровой экономики и сделают рынок честнее"

ВЛАДИВОСТОК. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Создание платформ - это выстраивание архитектуры, агрегирующей предложение, и агенты могут использовать эту инфраструктуру для автономного принятия решений. Платформы при этом не исчезают: в одних сегментах они теряют роль обязательного посредника, в других сохраняют ее.

Внедрение ИИ-агентов меняет структуру цифровой экономики. Поиск, сравнение и оформление перестают стоить пользователю времени: агент выполняет ту же работу, которую раньше делал человек на платформе, мгновенно и почти без затрат. Это давит на комиссии посредников и перераспределяет маржу к тем, кто перехватывает запрос пользователя в момент решения и владеет данными о его предпочтениях.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Экономика не переходит целиком от одной модели к другой, а расслаивается. В рутинных и утилитарных покупках пользователь делегирует выбор агенту: реклама как способ повлиять на решение теряет силу, а поставщику приходится конкурировать с данными и условиями, которые агент видит при сравнении. Но в развлечениях, любимых брендах и статусных категориях пользователь по-прежнему сам проводит время в интерфейсе и выбирает по привязанности, а не по оптимальности - и там все так же зарабатывают на внимании".

В России этот переход пока находится в пилотном режиме. Со стороны потребителей речь в основном идет об ИИ-ассистентах, консультирующих покупателей, а не совершающих автономные покупки. Зато со стороны продавцов агенты уже успешно действуют на платформах, в автоматическом режиме управляя ценами и остатками.

Агент сравнивает варианты и проверяет цену без участия рекламной выдачи и накрученных отзывов; ему важны качество, полнота и машиночитаемость описания товара. От поставщиков это требует дополнительной работы: данные должны быть точными и структурированными, а не просто убедительными.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"У агента, в отличие от человека, нет лояльности к красивой карточке или узнаваемому бренду -  он сверяет заявленное с фактическим и отсеивает недобросовестных продавцов быстрее, чем это делал бы покупатель. В итоге рынок становится прозрачнее не потому, что продавцы стали честнее, а потому, что обманывать агента стало невыгодно".

Гид потребителя

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