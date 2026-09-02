БФ "Верное дело" поможет в реализации проектов победителям конкурса "Россия — страна традиционных ценностей"

Проекты россиян, победивших в конкурсе "Россия — страна традиционных ценностей", которые они реализуют в жизни, будут рассмотрены БФ "Верное дело" для оказания консультационной, информационной и финансовой поддержки в реализации. Лучшие работы, посвященные транспорту, будут транслироваться на более чем 1 тыс. цифровых экранов в городском транспорте по всей России — на рекламных носителях партнера фонда, федерального оператора рекламы в транспорте "Трансмедиа"

Работы о России используются МИД РФ, Россотрудничеством и фондом "Русский мир" для продвижения русской культуры за рубежом, входят в учебные пособия для изучающих русский язык как иностранный, публикуются на ресурсах организатора и партнеров. Лучшие работы россиян и зарубежных участников демонстрируются на российских телеканалах, участвуют в выставках. О победителях и лауреатах конкурса выходят репортажи в федеральных и региональных СМИ.

Организатором конкурсов выступает АНО "Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи" при поддержке МИД России, Минпросвещения РФ, Совета Федерации и Государственной думы Федерального Собрания, НЦ "Россия", Россотрудничества, фонда "Русский мир", Российского общества "Знание", Роспатриотцентра, ЮНАРМИИ, Росдетцентра, Дома народов России, МПГУ и других партнеров.

Информация об условия участия в конкурсе представлена на сайте и социальных сетях: