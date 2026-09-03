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Российские банки увеличили расчеты в нацвалютах со странами Азии

ВЛАДИВОСТОК. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российские банки в разы нарастили объемы расчетов в национальных валютах со странами Азии после того, как часть западных и китайских банков прекратила обслуживание российско-китайской торговли из-за санкций. Об этом на ВЭФ 2026 телеканалу Россия24 рассказал президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Фото: предоставлено банком ВТБ

По его словам, объем работы дочернего банка ВТБ в Китае за год вырос примерно в 40 раз. С Китаем расчеты в нацвалютах наладить было проще из-за сбалансированной двусторонней торговли, а с Индией — сложнее: у банка ранее возник избыток рупий, который пришлось учиться обменивать на другие валюты. Расчеты в нацвалютах ВТБ также ведет с Вьетнамом.

"Мы это делаем сегодня достаточно легко, при том что санкционное давление не ослабевает", — отметил Костин. По его словам, речь не идет о создании альтернативы долларовой системе расчетов, а о параллельной системе на случай, если она снова будет использована как инструмент политического давления. Такой цельной системы пока не существует, но отдельные ее элементы уже работают с дружественными странами.

Костин также рассказал о структуре интереса китайских инвесторов к России: помимо традиционных отраслей — энергетики и добычи природных ресурсов — растет интерес к высоким технологиям, включая робототехнику, а также к автопрому. Площадки, где раньше выпускали западные модели автомобилей, сейчас переориентированы на производство китайских марок.

Банк также расширяет присутствие в Индии: по словам Костина, в течение полугода ВТБ планирует открыть офис в Мумбаи — финансовом центре страны, где расположен Центробанк Индии. Совместному банку ВТБ и вьетнамских партнеров (доли 50 на 50) в этом году исполняется 20 лет; через него, по словам Костина, сегодня проходит большая часть расчетов в нацвалютах между Россией и Вьетнамом.

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