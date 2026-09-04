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Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов: мошенники обещают 100-процентное одобрение кредита

ВЛАДИВОСТОК. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Юридические конторы, которые обещают помощь с получением кредита и гарантируют 100-процентное одобрение ссуды при любой кредитной истории, заведомо лгут, — приводит слова зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова 1prime.ru.

"Есть случаи, когда люди попадают под влияние недобросовестных кредитных брокеров — это юридические конторы, которые предлагают людям помощь с получением кредита при любой кредитной истории, при этом гарантируют 100-процентное одобрение. Это заведомо ложь", — сказал он в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Кузнецов напомнил, что решение об одобрении кредита принимает только банк, и никто извне на это повлиять не может.

"Лжеброкеры берут деньги за свои "услуги", а потом перестают выходить на связь, либо просто разводят руками. Вернуть деньги в таком случае практически невозможно, поскольку в договоре с ними прописаны консультационные услуги, и ни слова про одобрение", — добавил зампред правления банка.

Он посоветовал всегда внимательно читать любые бумаги, которые предлагают подписать, а по вопросам оформления кредита консультироваться с банком.

Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ.

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