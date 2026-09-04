В Сбере назвали фактор, препятствующий запуску крупных проектов

Макроэкономическая и логистическая непредсказуемость затрудняют запуск крупных инвестиционных проектов. Об этом заявил ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума зампредседателя правления Сбера Анатолий Попов.
"Действительно, есть некоторая макроэкономическая и логистическая непредсказуемость. Понятно, что появляются новые ограничения. Для клиентов сложнее планировать свои логистические маршруты и рынки сбыта. Это, конечно, накладывает определенный отпечаток", — заявил он.
Тем не менее, благодаря находящимся рядом растущим мировым рынкам, развитию транспортно-логистической инфраструктуры, которое происходит опережающими темпами, Дальний Восток сохраняет свою долгосрочную инвестиционную привлекательность.
"Кадровая политика не менее важна, как и логистика, энергетика, транспорт. Поэтому задача комбинировать все эти процессы в одной точке — уметь привлечь необходимого специалиста для реализации крупных проектов", — считает Анатолий Попов.
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